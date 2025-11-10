¿Quién es Jorge Figueroa? Director de Miss Universo México detenido en Tailandia

Detienen a Jorge Figueroa Detienen al director de Miss Universo México en Tailandia; Nawat Itsaragrisil puso la denuncia

El nombre de Jorge Figueroa, también conocido como “George” Figueroa, se convirtió el 10 de noviembre de 2025 en uno de los más controversiales del mundo de los certámenes de belleza en México, al ser reportada su detención en Bangkok, Tailandia, mientras fungía como director nacional de Miss Universo México.

¿Quién es Jorge Figueroa?

Figueroa es una figura pública que emergió del mundo del estilismo y la moda, quien comenzó a ganar visibilidad desde 2016 colaborando en imagen, vestuario y producción para celebridades como Claudia Álvarez, Ariadne Díaz, José Ron y Angelique Boyer.

En 2017 ingresó al universo de los concursos de belleza participando en eventos internacionales, y fue en 2024 cuando asumió formalmente la dirección nacional del certamen Miss Universo México, tras la salida de la también exdirectora Martha Cristiana.

La gestión de Figueroa ya estaba marcada por cuestionamientos antes de su detención. Martha Cristiana lo señaló como “la manzana podrida” dentro de la organización mexicana, acusándolo de “irregularidades” y maltrato hacia concursantes.

Toda esta ola de escándalos deviene del conflicto más reciente entre la representante mexicana en el certamen, Fátima Bosch, quien denunció un trato ofensivo por parte del directivo tailandés Nawat Itsaragrisil.

¿Por qué fue detenido en Tailandia?

Los primeros apuntes indican que Figueroa fue arrestado en Bangkok luego de una denuncia contra la organización mexicana ante la policía tailandesa por presunta asociación con una empresa de apuestas en línea, actividad ilegal en ese país. La denuncia habría sido interpuesta por Nawat Itsaragrisil.

Algunas fuentes señalan que la detención fue breve y que Figueroa ya habría sido liberado, o se encuentra bajo custodia mientras se decide su situación legal.

La controversia seguirá mientras se espera que Figueroa y la organización den versiones oficiales y se defina qué sucede a continuación.