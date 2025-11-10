¿Quién es Otto Padrón? El productor que le pidió el divorcio a Angélica Vale

Otto Padro solicitó el divorcio a Angélica Vale por diferencias "irreconciliables" Especial

El nombre de Otto Padrón se volvió tendencia este lunes, luego de que se difundiera la noticia de que el empresario y productor, le pidió el divorcio a la actriz Angélica Vale, con quien llevaba poco más de 14 años de matrimonio.

Aunque su nombre no figura como el de la actriz, Otto también estaba inserto en el mundo del espectáculo. Por lo que esta noticia llegó de sorpresa tanto como a Vale como a sus fanáticos, que no tardaron en demostrarle su apoyo tras la triste noticia.

De acuerdo con documentos presentados ante la Corte Superior de Los Ángeles, el pasado 4 de noviembre de 2025, Otto Padrón solicitó oficialmente el divorcio, argumentando “diferencias irreconciliables” como causa de la separación.

Lo más llamativo del caso es que el productor pidió que Angélica Vale cubra los gastos legales del proceso, una petición que ha generado debate en redes sociales y entre seguidores de la actriz.

Pero, ¿quién es realmente Otto Padrón? ¿Cuál es su trayectoria y cómo llegó al mundo público asociado con una figura del espectáculo?A continuación, te presentamos una breve semblanza de su trayectoria.

¿Quién es Otto Padrón?

Otto Padrón nació en La Habana, Cuba, en agosto de 1965. Emigró junto a su familia cuando aún era niño, primero a España y después a Estados Unidos, donde creció en Miami. Desde joven mostró una combinación poco común de disciplina y ambición.

A los 18 años se enlistó en el Ejército de Estados Unidos, donde formó parte del 75° Regimiento de Rangers Aerotransportados, una de las unidades más selectas del país. Posteriormente, ingresó a la Guardia Nacional de Florida, donde trabajó como operador de Fuerzas Especiales, alcanzando el grado de coronel en la reserva militar.

Su formación académica también fue sólida, ya que estudió Comunicación y Economía en la Universidad de Miami, cursó una Maestría en Administración de Negocios (MBA) en la Florida International University y más tarde obtuvo una Maestría en Estudios Estratégicos en el U.S. Army War College.

Durante más de dos décadas, Padrón se desempeñó como ejecutivo en cadenas de televisión hispana en Estados Unidos. Fue vicepresidente de programación en Univision y también trabajó en Telemundo, donde ayudó a consolidar la oferta de contenidos para el público latino. En 2012 se convirtió en presidente de Meruelo Media, una de las principales empresas de radiodifusión en California, con estaciones dedicadas al entretenimiento y la música latina. Además, fundó ACTIFY, una consultora especializada en estrategias de medios, y colaboró con firmas como Get After Media.

A pesar de su bajo perfil público, Otto Padrón se volvió una figura conocida en el medio del espectáculo a partir de su relación con Angélica Vale, hija de la legendaria actriz Angélica María. La pareja se conoció en 2008 durante un especial de Año Nuevo en Nueva York, cuando Padrón aún trabajaba para Univision. El flechazo fue inmediato. Dos años después, en noviembre de 2010, Otto le propuso matrimonio a la actriz durante una cena íntima por su cumpleaños número 35. La boda se celebró el 19 de febrero de 2011, primero por lo civil y luego en una ceremonia religiosa rodeada de familiares y amigos cercanos.

De su matrimonio nacieron dos hijos: Angélica Masiel, en 2012, y Daniel Nicolás, en 2014. Durante años, ambos compartieron momentos familiares en redes sociales, y Padrón acompañó a su esposa en varios de sus proyectos profesionales, incluyendo su etapa como directora de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) y su incursión en producciones teatrales y de televisión en Estados Unidos.