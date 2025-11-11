Buen Fin 2025 en Liverpool: horarios, descuentos y cómo conseguir las mejores ofertas

El Buen Fin 2025 será oficialmente del jueves 13 al lunes 17 de noviembre de 2025. Pero ojo: en Liverpool las rebajas ya comenzaron. Su campaña “Singles Day” inicia desde el viernes 7 de noviembre.

En tienda física, el horario será de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., mientras que en línea las ofertas comenzarán desde el primer minuto del 13 de noviembre.

¿Hay venta nocturna en Liverpool por Buen Fin?

Aunque muchos esperaban la tradicional “Venta Nocturna” de Liverpool, este año no se realizará dentro del Buen Fin 2025. La operación nocturna se lanzará hasta diciembre.

¿Qué tan buenos serán los descuentos?

Hasta el momento, se sabe que:

Las rebajas podrían alcanzar hasta un 52% en productos seleccionados .

. Hasta 20 meses sin intereses con tarjeta Liverpool.

con tarjeta Liverpool. Ofertas válidas tanto en tienda física como en línea, con servicios como envío gratis, garantía y “click & collect”.

¿Por qué vale tanto la pena este Buen Fin en Liverpool?

Liverpool se ha tomado muy en serio el Buen Fin 2025: inició antes, extendió horarios y ofrece venta física y online. Para nosotros, los compradores, esto significa:

Comodidad

Mayor variedad

Mejores oportunidades

Compras más ágiles

Aprovechar las ofertas del Buen Fin en Liverpool es la oportunidad que podrías estar esperando. Arma tu plan, revisa los productos que te interesan y prepárate para comprar a los mejores precios.