Día del Soltero 2025: ¿Por qué se celebra este 11 de noviembre?; 10 Frases para celebrarlo

Día del Soltero 2025 Especial

¡Es hora de alzar las copas y brindar por este día! Ya que para muchas personas podría parecer un 11 de noviembre común, sin embargo, hoy es el Día del Soltero, una celebración que tiene un origen muy particular que podría parecer absurdo, pero lo cierto es que muchas personas lo celebran con felicidad.

Y es que, aceptémoslo, la soltería es una etapa formidable que nos permite conectar con nosotros mismos y también nos da la oportunidad de desarrollarnos en distintos ámbitos de nuestras vidas, por ejemplo a nivel profesional. Aunque de igual forma para muchos no es tan agradable, lo cierto es que todos en algún momento de la vida lo experimentamos. Sólo hay que ver el lado bueno. Pero ¿De dónde salió la idea de celebrar el Día del Soltero?

¿Cuál es el origen de celebrar el Día del Soltero?

La celebración tiene sus raíces en la China de los años 90. En 1993, un grupo de estudiantes de la Universidad de Nankín decidió crear un día para festejar su soltería: se trata de una contracorriente frente al enfoque tradicional que valoraba el matrimonio como meta esencial. Elegir el 11 de noviembre no fue casual: la fecha 11/11 aparece con cuatro “unos”, lo que para ellos simbolizaba a personas “solas” o independientes.

En este sentido, ser soltero también significa romper con ideas tradicionalistas y romper los paradigmas sociales. Si en algún momento te han dicho que “te quedaste a vestir santos”, no te lo tomes personal y saca todo el potencial que te brinda esta etapa. Con el tiempo, la idea trascendió China y se convirtió en una celebración global de la soltería, la autonomía personal, del amor propio y también del autorregalo.

archivo archivo (La Crónica de Hoy)

¿Qué se celebra exactamente?

Más allá de la etiqueta de “estar solo”, este día sirve para reivindicar que no estar en pareja no equivale a estar incompleto. Todo lo contrario, significa la oportunidad de disfrutar la vida en otro sentido. Se celebra la libertad de elección, de estilo de vida, de no ajustarse a un mandato y también la posibilidad de quererse a uno mismo.

En este sentido, el Día del Soltero se ha convertido en una respuesta simbólica al Día de San Valentín, que está centrado en el amor romántico.

Aplicaciones de citas Aplicaciones de citas (Especial)

Frases para celebrar el Día del Soltero

Si vas a compartir en redes sociales alguna selfie con algún copy alusivo a este día, en mensajes o simplemente quieres acompañar el día con una frase bonita, aquí te dejamos algunas ideas:

“Estar soltero no significa estar solo, significa disfrutar tu propia compañía.”

“No busco mi media naranja, soy una naranja completa.”

“Soltero hoy, feliz siempre: libre para vivir.”

“¿Cuántos unos hay en 11/11? Cuatro: por mí, por ti, por nosotras.”

“No necesito que me completen: me completo yo. #DíaDelSoltero”

“Este 11 de noviembre me regalo tiempo, decisiones y libertad.”

“Soltería con orgullo, no por obligación. Feliz Día del Soltero.”

“No todos los héroes llevan capa; algunos disfrutan su soltería.”

“Hoy no es un día para ‘no estar en pareja’, es un día para ‘estar conmigo’. 11/11.”

“Autorregalo + amor propio = la mejor combinación para este Día del Soltero.”