Habrá tormenta solar este miércoles: afectará estos dispositivos y telecomunicaciones, advierte la UNAM

Esta tarde del martes 11 de noviembre, la UNAM ha dado a conocer que el sol ha registrado alta actividad en dirección hacia la Tierra, según el Servicio de Clima Espacial México (SCIESMEX).

“El Servicio de Clima Espacial México (SCIESMEX) del Instituto de Geofísica de la UNAM informó que en los últimos días el Sol ha registrado alta actividad, incluyendo varias fulguraciones intensas (una de ellas de clase X5) y eyecciones de masa coronal (EMC) en dirección hacia la Tierra.”

Las eyecciones de masa coronal (nubes de plasma y campo magnético expulsadas por el sol) llegarían a la Tierra entre la tarde-noche de este martes y el miércoles 12 de noviembre.

Esto estaría provocando actividad geomagnética (perturbaciones en el campo magnético de la Tierra) que afectaría a la tecnología.

“Estas EMC podrían interactuar con el entorno de la Tierra entre la tarde-noche de hoy martes y mañana miércoles 12 de noviembre, lo que puede dar lugar a actividad geomagnética significativa, como ocurrió en mayo y octubre de 2024.”

Estos son algunos de los sistemas tecnológicos que se podrían ver afectados por la tormenta solar:

Comunicaciones por radio HF (aviación, marítimo y servicios operativos).

Sistemas de posicionamiento satelital (GPS/GNSS).

Satélites de comunicación y observación.

Redes eléctricas de gran extensión.

#BoletínUNAM Actividad solar podría afectar telecomunicaciones y navegación satelital en México > https://t.co/ZggII9VREG pic.twitter.com/BglijZakIQ — Sala de Prensa UNAM (@SalaPrensaUNAM) November 11, 2025

¿Qué puede ocasionar una tormenta solar?

Las tormentas solares son un fenómeno que se produce cuando el sol emite una gran cantidad de partículas cargadas y radiación electromagnética que liberan grandes cantidades de energía.

De acuerdo con el sitio oficial de la NASA, si esta actividad es muy intensa, puede llegar hasta el planeta Tierra como eyecciones de masa coronal (EMC), viajando a millones de kilómetros por hora, por lo que se pueden tardar en llegar hasta 15 horas.

Cuando llegan a la Tierra, pueden inducir corrientes eléctricas que fluyen a través de redes eléctricas, llegando a dañar transformadores o interruptores automáticos que pueden ocasionar apagones.

También pueden calentar temporalmente la atmósfera superior de la Tierra, provocando que algunos satélites que orbitan en el espacio disminuyan su velocidad y pierdan altitud.

Pero no todo es malo; también pueden hacer que aparezcan las auroras boreales y australes.