Hospitalizan a la comediante Mónica Escobedo: reporte de su estado de salud La comediante publicó en redes sociales cómo se encontraba después de una importante cirugía (@monicaescobedoo)

A través de una publicación en redes sociales, la comediante Mónica Escobedo dio a conocer que se había sometido a una operación de extirpación de miomas.

Pese a no dar más detalles sobre su operación, aprovechó la oportunidad para hablar sobre los estigmas que existen en estas situaciones alrededor de las mujeres.

En la primera publicación que realizó sobre el tema, la comediante expresó su inconformidad hacia los comentarios que recibió de personas cuando se enteraron de su estado de salud.

En algunos de los comentarios que compartió se lee que la culpabilizan por su enfermedad, diciéndole que se debió a que decidió no tener hijos, o que se guardaba sus emociones.

“No es chiste, es observación. Cuando me pasó lo del mioma, la gente me decía cosas como: Es que no quisiste tener hijos; tienes que perdonar a tus ancestros. Siempre me ha llamado la atención que a las mujeres con cáncer les dicen: Es que ha de tener un rencor no reconocido, es que no dice las cosas, ¿te duele la garganta? Exprésate, di algo, grita lo que traes dentro.”

A su vez, cuestionó el doble estándar que se tiene hacia los hombres y mujeres en enfermedades de cáncer, mencionando la experiencia de un amigo con esta enfermedad, el cual nunca ha recibido esos comentarios.

“Pero tengo un amigo, hombre, con cáncer de seno. Y jamás nadie le dijo: ¿Ya perdonaste a tus ancestros? ¿Ya trabajaste la frustración? Nadie le preguntó: ¿Cuál fue, el derecho o el izquierdo? Porque el izquierdo es la mamá, eh.

A nosotras todo nos pasa por no perdonar, a ellos… por mala suerte."

El mensaje fue acompañado de varias fotografías de ella en el hospital con algunos filtros graciosos, así como de imágenes del mioma que le extirparon.

En una segunda publicación comenta que estuvo hospitalizada durante dos días y que la operación le costó “varios miles de pesos”, aunque asegura que ahora se encuentra mejor y agradece el cariño de sus seguidores.

Publicación de la comediante Mónica Escobedo En redes sociales, la comediante Mónica Escobedo compartió que se encontraba hospitalizada debido a la extirpación de un mioma. (@monicaescobedoo)

¿Quién es Mónica Escobedo?

Mónica Escobedo es una comediante, standupera, que ha aparecido en programas principalmente del canal Comedy Central.

Dentro de los programas en los que ha participado destacan: Bar Central, Sigue La Risa, Drunk History: El lado borroso de la historia y Open Mic: Un documental sobre stand-up.

Además, también se dedica a hacer giras a lo largo del país de stand-up. La última presentación que tuvo fue en Guadalajara, donde parte de su show la dedicó a bromear sobre su operación.