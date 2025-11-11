¿Qué le pasó a DJ Martin Garrix y por qué fue hospitalizado y operado de emergencia?

El DJ Martin Garrix hospitalizado de emergencia en México Especial

El famoso DJ neerlandés Martin Garrix sorprendió a sus seguidores y a la industria de la música este martes 11 de noviembre de 2025, al anunciar que fue hospitalizado en México y sometido a una cirugía de emergencia.

¿Qué fue lo que le pasó a Martin Garrix?

De acuerdo con un comunicado que dio a través de sus redes sociales, en afamado DJ y productor compartió que su hospitalización se debió a una apendicitis inesperada.

Según los que publicó en su cuenta oficial de Instagram, Garrix señaló que, debido al cuadro clínico, fue imposible evitar la intervención quirúrgica y, como consecuencia, se vio obligado a cancelar su presentación en el Festival Internacional del Globo en León, Guanajuato.

“Estoy realmente desconsolado de compartir que, debido a un caso inesperado de apendicitis y a la cirugía que siguió, no puedo actuar en el festival este sábado”, escribió el artista, y añadió que el equipo médico le ha recomendado reposo absoluto para evitar cualquier complicación.

Asimismo, Garrix, de 29 años, admitió que esta experiencia le recordó su propia vulnerabilidad y la importancia de cuidar su salud, incluso cuando se encuentra en lo más alto de su carrera. “Un buen recordatorio para mí de que también soy humano, y mi cuerpo necesita algo de tiempo extra para sanar adecuadamente. Enviando mucho amor. Volveré pronto, lo prometo”.

Esto es una mala noticia para todos sus seguidores que esperaba su presentación en el Festival Internacional del Globo, ya que debido a esta complicación de salud se vio obligado a cancelar su agenda en dicho festival. No obstante, el equipo del festival confirmó que la presentación de Garrix será reprogramada cuando el DJ esté completamente recuperado.