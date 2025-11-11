Qué significa el portal 11/11 que se abre hoy y cómo puedes aprovechar este momento

Portal 11:11 este martes Especial

Hoy, martes 11 de noviembre, abre el conocido como Portal 11/11, un momento que muchas corrientes espirituales consideran excepcional para la manifestación, la introspección y el alineamiento interior. Por lo que si eres creyente de alguna corriente espiritual o simplemente crees en el poder de la energía, esta información te interesa.

Y es que, estas fechas tan poderosas también sirven como un momento de reflexión, de introspección, de replanteamiento y como un momento para proyectar cambios con intención consciente.

¿Qué significa el Portal 11/11 y por qué este día en particular?

De acuerdo con numerólogos y astrólogos especializados en el tema, La fecha 11/11 —once del mes once—, no es una simple coincidencia, sino una confluencia energética que trasciende lo cotidiano. Es decir, un momento mágico.

El número 11 es considerado un “número maestro”, uno que simboliza intuición, despertar espiritual y conexión con dimensiones mayores de la existencia.

En este sentido, y basado en las propuestas de los expertos, hoy martes 11 de noviembre se abre un “canal” o “puerta energética” entre lo terrenal y lo espiritual, lo consciente y lo intuitivo, lo que permite que nuestras intenciones, pensamientos y deseos tengan mayor resonancia.

Asimismo, el portal 11/11 se vincula con la idea de cerrar ciclos y dar paso a nuevos comienzos: es un tiempo para soltar lo que ya no sirve, vislumbrar lo que sí se desea crear y alin­earse con el propósito del alma. Y, dado que estamos en la temporada de Escorpión, las personas de este signo experimentarán cambios en sus vidas.

¿Cómo puedes aprovechar este momento?

Si te sientes en sintonía con esta fecha y buscas crear una especia de ritual para conectar con este portal, puedes llevar a cabo varias acciones que podrían ayudar a sacar todo el potencial de este día.

Escribe tus intenciones y redacta lo que deseas atraer o manifestar, preferiblemente en tiempo presente (“ya estoy…”, “ya tengo…”). También puedes meditar o hacer silencio unos minutos para crear conexión interna. Esto pueden ayudarte a sentir la energía del día y clarificar tus verdaderos deseos.

Asimismo, aunque parezca trillado, suelta lo que ya no suma e identifica creencias, miedos o hábitos que obstruyen tu camino, y visualiza dejar esos patrones atrás. Además, ya estamos en la recta final del año y es buen momento para empezar a replantearte.

Finalmente, agradece, ya que la gratitud funciona como amplificador de la energía, más aún en un día como este. También puedes llevar a cabo un ritual simbólico sencillo: puede incluir una vela blanca, papel donde escribir, e incluso elementos como agua o sal, para marcar el cambio interno.