¿Quién es Omega Vázquez?: la funcionaria criticada por comentarios sobre Carlos Manzo y su sombrero

Omega Vázquez y Carlos Manzo Omega Vázquez Reyes, actual delegada de la Secretaría de Economía en Michoacán

Omega Vázquez Reyes, actual delegada de la Secretaría de Economía en Michoacán, se encuentra en el centro de la polémica luego de que un video difundido en redes sociales desatara críticas por supuestamente hacer comentarios insensibles sobre el movimiento encabezado por Carlos Manzo, político asesinado recientemente en Uruapan.

El origen de la controversia

En el clip, Vázquez aparece diciendo: “Bueno, ya que quieren andar de sombrero, les vamos a pedir que al menos compren el original, hecho en Sahuayo, Michoacán”. Las declaraciones fueron interpretadas por usuarios como una burla hacia el símbolo del sombrero, que Manzo utilizaba en vida como parte de su identidad política y de su movimiento social. El comentario generó indignación, sobre todo entre simpatizantes del exalcalde, quienes exigieron respeto y sensibilidad por parte de la funcionaria federal.

Tras la ola de críticas, Omega Vázquez publicó un nuevo video en el que explicó que su mensaje tenía la intención de promover la compra de productos artesanales michoacanos, en especial los sombreros elaborados en Sahuayo. Afirmó que su comentario fue malinterpretado y que “jamás se burlaría de una persona que conoció y respetó”. Además, denunció haber recibido amenazas de muerte a raíz de la difusión del video y pidió frenar los ataques en redes sociales.

¿Quién es Omega Vázquez?

Omega Vázquez es periodista de formación, con estudios en comunicación y periodismo político por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido empresaria, activista y excandidata a diputada local. Actualmente funge como coordinadora de la Secretaría de Economía en Michoacán, donde impulsa programas de apoyo a pequeñas y medianas empresas, artesanos y productores locales.