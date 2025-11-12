¿Alfredo Olivas sufrió un ataque armado? Esta es la información oficial sobre el cantante mexicano

Alfredo Olivas El cantante mexicano tiene contemplado un concierto en Tamaulipas

Alfredo Olivas preocupó a sus seguidores hoy. Decenas de publicaciones afirmaban que el intérprete había sido víctima de un ataque armado en una carretera de Ciudad Victoria, Tamaulipas, e incluso que habría resultado herido por disparos de arma de fuego.

¿Qué le pasó a Alfredo Olivas?

Autoridades estatales como el propio artista desmintieron la versión que se propagó en redes sociales.La Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas fue la primera instancia en confirmar que no existía ningún reporte oficial sobre hechos violentos o situaciones de riesgo en las carreteras del estado.

“La versión es falsa. Hasta el momento, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o situaciones de riesgo en las carreteras de Tamaulipas”, informó el organismo en un comunicado difundido en redes oficiales.

La aclaración frenó la ola de desinformación que se expandió durante la noche. En medio de de la confusión digital, Alfredo Olivas recurrió a su cuenta de Instagram para tranquilizar a su público al postear una fotografía reciente en la que aparece relajado, sin acompañarla de texto alguno. El gesto fue suficiente para confirmar que se encontraba bien y que no había sufrido ningún ataque. Sus seguidores respondieron con mensajes de alivio y agradecimiento.

Próximo concierto de Alfredo Olivas

Alfredo Olivas continúa con su agenda de presentaciones. Su próxima actuación está programada para el 14 de diciembre en Río Bravo, Tamaulipas, como parte de su gira nacional.

Nacido en Ciudad Obregón, Sonora, Alfredito es autor de más de mil canciones con éxitos como El Paciente y Antecedentes de Culpa.Aunque en 2015 sobrevivió a un ataque durante un concierto en Chihuahua, el artista no se alejó de la música, pero sí tomó más medidas de seguridad.