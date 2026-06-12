Julio Regalado en Soriana: ofertas con hasta 70% de descuento que están haciendo verdaderos ahorros en la despensa

Julio Regalado en Soriana: ÚLTIMAS HORAS de las ofertas con hasta 70% de descuento que están haciendo verdaderos ahorros en la despensa

La temporada de Julio Regalado en Soriana volvió con todo. En esta nueva etapa de promociones, la cadena lanzó descuentos que van desde dinámicas de compra múltiple hasta promociones donde el segundo producto alcanza hasta 70% de descuento, ideal para quienes buscan adelantar despensa, surtir limpieza del hogar o aprovechar compras planeadas.

Lo importante aquí no es solo ver un porcentaje grande en el anuncio. La clave está en identificar qué promociones realmente generan ahorro y cuáles funcionan mejor cuando se compran productos que ya estaban contemplados dentro del gasto semanal o quincenal.

Julio Regalado en Soriana: Julio Regalado en Soriana: ofertas con hasta 70% de descuento hasta el 18 de junio

¿Cuáles son las ofertas destacadas de Julio Regalado en Soriana?

Entre las promociones que más destacan del nuevo folleto aparecen los esquemas de descuento, como el del 2do producto con hasta 70% de descuento en artículos participantes, además de promociones como 3x2 y 4x3 en distintas categorías.

Aunque la disponibilidad puede cambiar según sucursal y existencia, el objetivo de esta edición es impulsar compras agrupadas y ahorro acumulado.

El segundo producto al 70% en Soriana

Los productos que entran en esta promoción son:

Todo el Cuidado Bucal y Afeitado

Todos los Fijadores y Modeladores

La recomendación para maximizar el ahorro es revisar que ambos productos tengan precio similar, ya que normalmente el descuento aplica sobre el artículo de menor valor.

Julio Regalado en Soriana: Julio Regalado en Soriana: ofertas con hasta 70% de descuento hasta el 18 de junio

¿Hasta cuándo estarán disponibles las promociones?

De acuerdo con el folleto vigente, estas ofertas estarán activas hasta el jueves 18 de junio, por lo que quienes quieran aprovecharlas todavía tienen una ventana limitada para organizar compras y comparar promociones.

Además del descuento principal, durante esta edición también se mantienen mecánicas que han sido parte del ADN de la campaña, como compras múltiples y beneficios cruzados en categorías seleccionadas.