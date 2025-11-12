Cafetería de la Roma provoca indignación por correr a dos abuelitos de “su banca” Se viraliza video que muestra a un empleado correr a personas de la tercera edad de una banca en la Roma. (@LaColoniaJuarez)

En redes sociales se viralizó un video en donde se muestra a un empleado correr a personas de la tercera edad de una banca que se encontraba frente a su establecimiento.

Después de generar indignación a los usuarios, la cafetería ya emitió un comunicado y la alcaldesa de Cuauhtémoc se ha pronunciado al respecto.

El video dura un minuto aproximado y hasta el momento cuenta con más de 125 mil vistas en uno de los perfiles que lo publicó.

En las imágenes que se popularizaron se muestra la fachada de la cafetería y a un grupo de personas reunidas en el lugar, quienes se fueron después de ser echadas del lugar.

Quien grabó el video comenta que el empleado corrió a personas de la tercera edad que se encontraban sentadas en unas bancas fuera del establecimiento, alegando que eran propiedad de la cafetería a pesar de encontrarse en un lugar público.

Esto avivó la discusión en redes sociales respecto a la ocupación de los lugares públicos por empresas privadas que no permiten la libre circulación.

Por su parte, la cafetería ya emitió un comunicado respecto a la situación vivida en sus instalaciones.

"Es nuestra propiedad", dice empleado y corre a personas de la Tercera edad por sentarse en bancas instaladas en VÍA PÚBLICA. El grupo de adultos mayores hacía un recorrido en Valladolid #100 de @LaRomaDF como parte de Paseos Históricos de @CulturaCiudadMx. ¿Qué les parece? pic.twitter.com/UCfwrPBrv8 — La Colonia Juárez (@LaColoniaJuarez) November 9, 2025

¿Qué dijo la cafetería Ding Dong sobre el accidente?

La cafetería que causó el revuelo se llama Ding Dong Café y se ubica en la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc; en su cuenta de Instagram únicamente tienen publicado el comunicado respecto al video que se hizo viral.

En la publicación lamentan lo sucedido el domingo 9 de noviembre, día en que sucedieron los acontecimientos, comentando que ese tipo de hechos no deberían suceder con ninguna persona.

Además, agregan que ya se han encargado del asunto, despidiendo a la persona del video, pues de acuerdo con ellos no representa su filosofía.

“La persona involucrada ya no forma parte de nuestro equipo, pues sus acciones no representan la filosofía de respeto, empatía y comunidad que promovemos en Ding Dong Café”.

Finalmente, señalan que su compromiso es mantener un ambiente incluyente y agradecen que se visibilicen ese tipo de situaciones.

“Agradecemos que se visibilicen estas situaciones, ya que solo a través del diálogo y la empatía podremos seguir construyendo un entorno mejor para todos”.

En los comentarios de los usuarios se puede leer su inconformidad por haber despedido al empleado, pues según ellos es evidente que se trataba de la política de la cafetería.

Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc ya ha emitido su opinión sobre lo ocurrido.

La alcaldía Cuauhtémoc responde a la situación

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, compartió la publicación que se viralizó, junto con el comunicado de la Cafetería Ding Dong Café, señalando que no se permitirá en la alcaldía que la gente abuse y agreda.

“Aquí no permitimos que la gente abuse y agreda, siempre con diálogo y respeto”.

A su vez, la gente le cuestiona sobre si habrá alguna sanción para el establecimiento, aunque no ha comentado nada al respecto.