Superboletos lanza 2x1 este miércoles 12 de noviembre: conoce todos los eventos y conciertos en oferta

Promoción en Superboletos La empresa mexicana ha lanzado su promoción de 2x1 en algunos conciertos y eventos que se encuentran disponibles dentro de la página

La empresa mexicana Superboletos, que se dedica a la venta nacional de boletos para conciertos, festivales, obras de teatro, eventos deportivos, exposiciones y otras actividades de entretenimiento. Lanza hoy miércoles las promociones de 2x1 en sus eventos disponibles en el país.

¿Dónde conseguir el 2x1 en los boletos de Superboletos?

Su promoción de 2x1 se puede conseguir a través de su sitio oficial www.superboletos.com o también por medio de su aplicación móvil disponible para todos los teléfonos Android y Apple.

¿Cuáles son los conciertos que entran en la promoción de 2x1 de Superboletos?

Entre los eventos que participan en esta gran promoción se encuentran:

Matute: Disco Stereo Tour.

Picus.

Freestyle Desafío Xtremo.

Fede Vigevani.

Manuel Carrasco.

Gran Rodeo Baile.

Cuernos Chuecos con Banda Los Sebastianes y Banda Tierra Sagrada.

Brindis por Siempre.

Despechadas Tour.

Brincos Dieras.

Luis Ángel “El Flaco” y sus amigos.

Fonseca, entre otros.

La empresa recordó que la oferta está sujeta a disponibilidad y aplica solo en los eventos señalados en el enlace de la promoción.

🎫 MIÉRCOLES PROMOCIÓN 2x1 SB 🎫



Link Promo Aquí: https://t.co/WUBYIWN11h 👈🏽🔗



Eventos con 2x1: MATUTE: DISCO STEREO TOUR, PICUS, FREESTYLE DESAFÍO XTREMO, FEDE VIGEVANI, MANUEL CARRASCO, GRAN RODEO BAILE, CUERNOS CHUECOS: BANDA LOS SEBASTIANES Y BANDA TIERRA SAGRADA, BRINDIS… pic.twitter.com/T03xjbktMn — Ángel Rey 👑 (@ailoviutl) November 12, 2025

¿Qué formas de pago acepta Superboletos?

La plataforma acepta diferentes formas de pago con tarjeta o efectivo.

En cuanto al pago con tarjeta, se aceptan las de crédito y débito como VISA, Mastercard, American Express, etc., o tarjetas registradas bajo el sistema 3D Secure, al igual que las tarjetas.

Mientras que los pagos en efectivo se podrán realizar a través de tiendas de conveniencia como OXXO, cadenas como Elektra y servicios digitales como PayPal o ToditoCash.