Tortas Los Linkin: Lugar, fechas, horario y menú de la tortería de Linkin Park en CDMX

Tortas Los Linkin Linkin Park lanza invitación para su puesto de tortas en la Ciudad de México. (Especial)

No, no es Inteligencia Artificial, es la magia de México combinada con la originalidad de Linkin Park, la cual anunció en sus redes sociales la apertura de un puesto de tortas mexicanas.

Anteriormente, en su visita a México a comienzos del 2025, la emblemática banda de rock alternativo sorprendió a sus fans con tamales, un obsequio que fue recibido con entusiasmo, a la par que aumentó el cariño de sus fanáticos y fanáticas en el país.

Ahora, Linkin Park continúa con el original concepto y lanzó a través de sus redes sociales una invitación general a su puesto: ‘Tortas Los Linkin’.

¿Dónde y cuándo podrás visitar las tortas de Linkin Park?

De acuerdo con el anuncio de la página oficial de la banda, las fechas de servicio de Tortas Los Linkin serán los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre de 2025, con un horario de 11:00 AM a 7:00 PM.

El lugar para la cita gastronómica con las tortas rockeras será dentro del Mercado Colima (Colima 395) en la Colonia Roma Norte de la Alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México.

La agrupación de rock también informó que el puesto de tortas contará con venta de mercancía oficial, tales como playeras, gorras, tote-bags, sudaderas, posters y pines; todos ellos personalizados con el logo tanto de la banda como del emprendimiento Tortas Los Linkin.

El rótulo del puesto fue realizado al puro estilo mexicano, con colores brillantes y una torta ojona que realiza el símbolo de ‘amor y paz’ con ambas manos; dibujo elaborado por Alina Kiliwa, artista mexicana.

¿Cuál es el menú de Tortas Los Linkin?

“¡Nosotros invitamos las primeras 50 tortas!“, anunció la banda a través de su invitación general en redes sociales, por lo que los fanáticos y fanáticas de la banda (y de las tortas mexicanas) tienen que llegar temprano para ser uno de los afortunados estómagos en la fila.

En el mismo cartel, Linkin Park también dio a conocer el menú personalizado que titularon “From Zero”, y contiene las siguientes opciones de tortas:

Heavy is the crown: Pierna horneada, milanesa, queso oaxaca, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate.

Pierna horneada, milanesa, queso oaxaca, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate. Emptiness Machine: Pierna horneada, queso oaxaca, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate.

Pierna horneada, queso oaxaca, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate. Cut the bridge: Milanesa, queso oaxaca, salchicha, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate.

Pero eso no es todo, pues la banda de rock pensó en sus fans vegetarianos y veganos, lanzando una opción para ellos:

Overflow: Hongos, cebolla, frijol, jitomate y aguacate (quienes lo deseen, podrán pedirla con queso).

¿Por qué Linkin Park pondrá un puesto de tortas en México?

Esta original propuesta forma parte de la promoción de su último álbum From Zero, que cumplirá un año de lanzamiento el 15 de noviembre de 2025 y el cual representa un renacimiento tras la muerte de su anterior vocalista, Chester Bennington.

Emily Armstrong Vocalista de Linkin Park tras el fallecimiento de Chester Bennington.

From Zero, liderado ahora por la voz de Emily Armstrong, fue recibido con críticas positivas al ser señalado como un “retorno a sus raíces” del rock nu-metal e incluso recibió una nominación a Mejor Álbum de Rock en los premios Grammy 2026.

Linkin Park demuestra su agradecimiento y cariño a sus fanáticos y fanáticas de México a través de esta dinámica, así que como la banda ha anunciado, “Jálense a Tortas Los Linkin” y experimenten el sabor mexicano al estilo nu-metal.