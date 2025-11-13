Así puedes crear increíbles fotos navideñas de tu mascota con inteligencia artificial

La Navidad está a pocas semanas de comenzar y todo el mundo ya ha comenzado a decorar sus hogares dejando que el espíritu los inspire y llene de creatividad este año. Pero, ¿ya habías considerado utilizar la inteligencia artificial para lograrlo?

En esta nota, te daré los mejores prompts para que, tras seguir un par de pasos y esperar algunos minutos, tengas todo un shooting de tu mascota ideal para regalar, postear en redes, enmarcar y hasta decorar tu árbol de Navidad.

Prompts para crear fotos navideñas con IA

Elige una foto

La foto que elijas es crucial para que la IA pueda capturar mejor los rasgos de tu mascota y que las fotos que generes sean lo más parecidas posible a él. En esta nota, Monty será nuestro modelo.

Así puedes crear increíbles fotos navideñas de tu mascota con inteligencia artificial

Ugly sweater y lentes navideños

Abre Gemini o Chat GPT Carga la foto de tu mascota Pega el prompt Edita el nombre de tu mascota Da clic en generar y deja que ocurra la magia

Prompt:

Primer plano de un “Monty” en estudio fotográfico navideño, tomado a unos 50 cm, ligeramente por debajo de la altura de los ojos con un sutil ángulo ascendente. Encuadre vertical, composición centrada, objetivo de retrato de 35-50 mm para un aspecto orgánico y natural.

El animal lleva un ugly sweater grueso y de cuello alto de canalé que le cubre el cuello y parte de la cara, un gorro de lana navideño con pompón y gafas de sol navideñas extragrandes con cristales ámbar. El fondo es un azul suave y uniforme. Iluminación frontal suave, difusa y sin sombras duras.

Poca profundidad de campo para aislar al sujeto. Pose segura y elegante, mirando ligeramente hacia un lado. Detalles nítidos, estética de campaña de moda, composición moderna y limpia, resolución 8K, texturas hiperrealistas. & NEGATIVE PROMPT: cámara sin inclinación.

Así puedes crear increíbles fotos navideñas de tu mascota con inteligencia artificial

Tu mascota y santa

Abre Gemini o Chat GPT Carga la foto de tu mascota Pega el prompt Edita el nombre de tu mascota Da clic en generar y deja que ocurra la magia

Prompt:

Primer plano de un “Monty” en estudio fotográfico navideño, tomado a una distancia considerable con un sutil ángulo ascendente. Encuadre vertical, composición centrada, objetivo de retrato de 35-50 mm para un aspecto orgánico y natural

El animal lleva un ugly sweater de cuello alto de canalé, un gorro de Santa Claus con cascabel. Estará sentado en las piernas de Santa Claus y ambos se verán felices. El fondo es de una escena clásica de chimenea con árbol navideño y regalos. Iluminación frontal suave, difusa y sin sombras duras.

La profundidad de campo será ligera, pero la prioridad serán los sujetos. Poses amistosas y divertidas, mirándose con emoción. Detalles nítidos, estética de campaña de moda, composición moderna y limpia, resolución 8K, texturas hiperrealistas. & NEGATIVE PROMPT: cámara sin inclinación.

Así puedes crear increíbles fotos navideñas de tu mascota con inteligencia artificial

Tu mascota rodeada de regalos

Abre Gemini o Chat GPT Carga la foto de tu mascota Pega el prompt Edita el nombre de tu mascota Da clic en generar y deja que ocurra la magia

Prompt:

Primer plano de un “Monty” en estudio fotográfico navideño, tomado a una distancia considerable con un sutil ángulo ascendente. Encuadre vertical, composición centrada, objetivo amplio para un aspecto orgánico y natural.

El animal lleva un suéter rojo grueso y de cuello alto de canalé, un gorro de lana navideño con pompón. Estará sentado en un piso de madera sonriente y feliz, rodeado de muchas cajas de regalos de Navidad.

El fondo es de una escena clásica de chimenea con árbol navideño y regalos. Iluminación frontal suave, difusa y sin sombras duras.

La profundidad de campo será ligera, pero la prioridad será Monty. Pose amistosa y adorable, mirada de emoción. Detalles nítidos, estética de campaña de moda, composición moderna y limpia, resolución 8K, texturas hiperrealistas. & NEGATIVE PROMPT: cámara sin inclinación.

Así puedes crear increíbles fotos navideñas de tu mascota con inteligencia artificial (Made with Google AI)

Tu mascota con renos

Abre Gemini o Chat GPT Carga la foto de tu mascota Pega el prompt Edita el nombre de tu mascota Da clic en generar y deja que ocurra la magia

Prompt:

Primer plano de un “Monty” en estudio fotográfico navideño, tomado a una distancia considerable con un sutil ángulo ascendente. Encuadre vertical, composición centrada, objetivo amplio para un aspecto orgánico y natural.

El animal lleva un suéter navideño grueso y de cuello alto de canalé, un gorro navideño con pompón. Estará sentado en un trineo con los renos de Santa Claus. Junto a él, estará Rodolfo el reno y ambos se verán felices y muy emocionados de verse. El fondo es de una escena clásica de ambiente nocturno nevado, con pinos y luces navideñas. Iluminación frontal suave, difusa y sin sombras duras.

La profundidad de campo será ligera, pero la prioridad serán los sujetos. Poses amistosas y divertidas, mirándose con emoción. Detalles nítidos, estética de campaña de moda, composición moderna y limpia, resolución 8K, texturas hiperrealistas. & NEGATIVE PROMPT: cámara sin inclinación.