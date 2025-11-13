Jonathan Ortiz: ¿Quién era el fotógrafo colombiano hallado sin vida en Santa Fé?

Él es Jonathan Ortiz, el fotógrafo que fue hallado muerto en Santa Fé Especial

Durante la tarde de este 13 de noviembre de 2025, la Ciudad de México fue escenario de una noticia que sorprendió en todas las redes sociales. Jonathan Ortiz Leal, un fotógrafo colombiano de 34 años que vivía en la capital mexicana, fue encontrado muerto en su habitación en Santa Fe. Su muerte, aún envuelta en misterio, vuelve a encender las alarmas de los ciudadanos colombianos.

¿Quién era Jonathan Ortiz?

Jonathan, de acuerdo con las primeras declaraciones de sus amigos y familiares, llegó a México para emprender su carrera como fotógrafo independiente. Aunque su nombre no era ampliamente conocido, se sabía que había trabajado en diversos proyectos y colaboraciones.

Sin embargo, lo que más preocupó a quienes lo conocían fue su repentina desaparición días antes de su fallecimiento. De acuerdo con sus allegados, había perdido el contacto con ellos y sus roomies se percataron que se había encerrado en su habitación, algo que parecía fuera de lo común.

Cuando finalmente lograron ingresar al cuarto encontraron su cuerpo sin signos visibles de violencia, pero la situación era extraña. Jonathan estaba boca abajo. Aunque algunos reportes sugieren que podría haber estado acompañado, aún no hay información oficial que confirme si hubo alguien más involucrado.

La familia solicitó la repatriación del cuerpo

La noticia fue un golpe devastador para su familia, quien solicitó apoyo a la Embajada de Colombia en México y a las autoridades locales para facilitar el proceso de repatriación del cuerpo. También ha sido un golpe duro para la comunidad colombiana en México, especialmente entre los fotógrafos que lo conocían o habían trabajado con él.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México comenzó una investigación para determinar la causa exacta de su muerte, pero hasta ahora no hay un informe definitivo. Se está esperando los resultados de la autopsia y el análisis forense para arrojar más luz sobre el caso. Tampoco se ha confirmado si otras personas estuvieron involucradas o si su muerte fue el resultado de un crimen.

Mientras tanto, la comunidad de fotógrafos y creativos que vivieron o trabajaron con Jonathan esperan que se haga justicia y que pronto se esclarezcan los detalles de su fallecimiento.