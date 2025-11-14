Resultados Lotería Nacional 14 de noviembre 2025: ganadores del Sorteo Especial 306

Sorteo Superior de la Lotería Nacional Este viernes 14 de noviembre se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo Especial 306 de la Lotería Nacional reúne este viernes 14 de noviembre a miles de personas atentas a cada anuncio de números ganadores en el Salón de Sorteos de la Ciudad de México.

En un ambiente marcado por la expectativa, los tradicionales “niños gritones” darán voz a una edición que distribuye millones de pesos en premios y que formó parte del homenaje al 15 aniversario del Buen Fin, un programa para impulsar el consumo interno y fortalecer la economía mexicana desde 2011.

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Especial 306 de la Lotería Nacional?

El premio mayor del Sorteo Especial 306 alcanzó 27 millones de pesos repartidos en dos series. Cada cachito, con un valor de 60 pesos, brindó la posibilidad de obtener una fracción del monto o incluso la totalidad, de acuerdo con la cantidad de boletos adquiridos.

La emisión contó con una bolsa global de 80 millones de pesos y más de 12 mil premios y reintegros. Quienes optaron por una serie completa invirtieron 1,200 pesos. Los participantes que adquirieron ambas series, requisito indispensable para reclamar el premio mayor íntegro, desembolsaron 2,400 pesos.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Especial 306 de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Especial 306 se transmite en directo mediante el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Miles de espectadores siguen la lectura de los números ganadores por parte de los “niños gritones”.

La grabación permanece disponible para quienes deseen revisar con detalle cada momento o cotejar nuevamente sus boletos.

¿A qué hora es el Sorteo Especial 306 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Especial comenzó a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, con el Salón de Sorteos como sede principal de la emisión.

¿Dónde consultar los resultados oficiales del Sorteo Especial 306?

Los participantes pueden verificar los resultados oficiales directamente en la página de la Lotería Nacional. La plataforma incluye una herramienta que permite ingresar el número de folio del cachito y confirmar de inmediato si obtuvo algún premio.

La información también está disponible en los puntos de venta autorizados y en las redes sociales de la institución, donde se publican las listas completas de ganadores tras cada sorteo.