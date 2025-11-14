Resultados Melate, Revancha y Revanchita 14 de noviembre 2025: números ganadores del sorteo 4135

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 14 de noviembre (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita vuelve a ocupar el centro de la atención pública este viernes 14 de noviembre con el sorteo 4135, una edición que mantiene a la expectativa a miles de participantes que buscan un golpe de suerte capaz de transformar su realidad económica; por ello están pendientes de los números ganadores.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4135?

La bolsa principal ascendió a 406 millones de pesos, una cifra que consolidó al sorteo 4135 como uno de los más atractivos del año. El monto se formó tras diversas jornadas sin ganador de primera categoría, un escenario que impulsó la participación.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4135

La Lotería Nacional compartirá los resultados a través de su canal oficial en YouTube, donde se desarrolla la transmisión en vivo del sorteo.

El video queda disponible de manera permanente, lo que permite revisar el momento exacto en el que se anunciaron las esferas ganadoras.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4135?

El sorteo mantiene su horario habitual, 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica consiste en elegir entre seis y diez números dentro de un rango que va del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis esferas principales y un número complementario que define premios secundarios.

Una característica apreciada por los jugadores es que un solo boleto permite participar en Revancha y Revanchita, dos oportunidades adicionales que amplían las posibilidades de obtener alguna categoría sin trámite extra.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4135?

Los números oficiales pueden verificarse en distintos puntos: el portal web de la Lotería Nacional, establecimientos autorizados o el verificador digital disponible en línea, herramienta que confirma en segundos si un folio tiene premio.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo por participar en el sorteo principal es de 15 pesos. La modalidad de Revancha agrega 10 pesos y Revanchita suma 5 pesos más. Con una inversión total de 30 pesos, cualquier persona puede contender por las tres oportunidades que conforman esta popular serie de sorteos.