Lotería Nacional: Resultados del Sorteo Zodiaco 1726 HOY 16 de noviembre de 2025

Este domingo...¡Toca Sorteo Zodiaco 1726!, el cuál conmemora el 80 aniversario de la fundación de la Sociedad de Autores y Compositores de México, fundada en 1945, ha protegido el talento de más de 35 mil compositoras y compositores, impulsando su creatividad y llevando nuestra música a escenarios internacionales.

Y para conmemorar este suceso,la Lotería Nacional tiene preparado un premio que captará la atención de todas las personas que ya tienen su ‘cachito’...Para todos ellos...¡que la suerte esté de su lado!

Lista completa de resultados del Zodiaco 1726 de la Lotería Nacional

¿De cuánto es la bolsa del Sorteo Zodiaco 1726?

Para este domingo 16 de noviembre, la bolsa acumulada del Sorteo Melate es de 7 millones de pesos en una sola serie.

¿A qué hora es el Sorteo Zodiaco 1726 de la Lotería Nacional?

Como cada domingo, el sorteo comienza en punto de las 20:00 horas desde el salón oficial de la Lotería Nacional. A esta hora puedes sintonizar el canal de YouTube y verificar si fuiste uno de los ganadores.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Zodiaco 1726

Para no perderte ni un segundo de este sorteo puedes seguir la transmisión en vivo desde el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Todos los sorteos se llevan a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, en la CDMX. Aquí puedes ver la transmisión:

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Zodiaco 1726 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Zodiaco 1725 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, una fuente confiable para verificar los números ganadores. También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo el país, donde se publican los resultados tras cada sorteo.

La institución ofrece además un verificador digital de cachitos, herramienta que permite a los participantes conocer al instante si su número resultó premiado, con solo ingresar los datos de su boleto desde cualquier dispositivo.

¿Cómo cobrar tu premio?

Si tu billete resultó premiado, puedes cobrar tu premio en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

