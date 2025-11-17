Calendario de días Feriados en México: estos son todos los que quedan en 2025

Festividades Oficiales Entérate de los días feriados oficiales y no oficiales que restan este 2025. (Especial)

Este lunes 17 de noviembre de 2025 es descanso oficial en conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, al mismo tiempo marca el final del último puente oficial del año.

No obstante, pese a que estamos a un mes y medio de recibir el 2026, aún existen días feriados en el calendario 2025; continúa leyendo para enterarte cuáles son y si existe la posibilidad de más descansos oficiales en las festividades marcadas.

¿Qué días de descanso oficial quedan en México 2025?

El cierre del año está cada vez más cerca, junto con éste, también lo están las festividades finales que tienen sabor a ponche de frutas y platillos típicos de las cenas.

A mitad de noviembre, despedimos el último día de festividad oficial, el inicio de la Revolución Mexicana, y avanzamos a los feriados oficiales restantes:

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Así es, ¡tristemente sólo queda un día!

No obstante, es importante recordar que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo y en caso de que te veas en la situación de laborar el día de Navidad, tu pago establecido deberá ser el salario habitual sumado al doble extra del mismo.

Es decir, recibirás el equivalente al triple de tu sueldo diario.

¿Cuáles son las festividades no oficiales que quedan en México 2025?

Las festividades a continuación no son días de feriado oficial, por lo que el sector laboral y educativo no están obligados por la ley a otorgar el descanso.

No obstante, a veces pueden existir acuerdos que permitan el descanso. Te comentamos las conmemoraciones no oficiales para que puedas tenerlas en cuenta:

Viernes 12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe.

Día de la Virgen de Guadalupe. Domingo 14 de diciembre a lunes 22 de diciembre: Janucá, celebrada principalmente por la comunidad judía del país.

Janucá, celebrada principalmente por la comunidad judía del país. Martes 16 de diciembre: Comienzo de las Posadas.

Comienzo de las Posadas. Miércoles 24 de diciembre: Celebración de Noche Buena.

Celebración de Noche Buena. Miércoles 31 de diciembre: Celebración de Noche Vieja.

¿Cuáles son los días de descanso en el calendario oficial de la SEP 2025?

En contraparte al sector laboral, los y las estudiantes de educación básica aún tendrán más días de descanso, sumado al periodo vacacional invernal; las fechas son las siguientes: