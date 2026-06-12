¿Milagro en el Mundial?: Aficionado en silla de ruedas se pone de pie durante el partido de México Se viraliza un video donde se observa a una persona en silla de ruedas levantarse durante el partido de México vs. Sudáfrica (@MrElDiablo8)

Tras el partido inaugural del Mundial 2026 de México vs. Sudáfrica, donde la Selección Mexicana resultó ganadora con 2 goles a 0, se han viralizado diferentes momentos de este enfrentamiento.

Sin embargo, uno de los momentos más virales no está relacionado con el partido, sino con uno de los aficionados, el cual, a pesar de estar en una silla de ruedas, se puso de pie, a lo que algunos asistentes respondieron gritando que se trataba de un “milagro”.

El video viral del “milagro mundialista” que inunda las redes sociales

En el video, el cual actualmente cuenta con más de 2 millones de vistas, se observa a un aficionado, el cual portaba la playera de la Selección Mexicana, estando de pie y tomándose una selfie.

Ante la acción, otros asistentes del partido que se encontraban cerca comenzaron a gritarle: “¡Milagro, ya camina, se levantó de la silla!”.

Todavía cuando momentos después el sujeto vuelve a sentarse en su silla de ruedas, la misma persona vuelve a gritarle: “Ay, despacito, despacito”.

¿Qué dicen las redes sociales sobre el “milagro mundialista”?

Tras la viralización del video, las imágenes inmediatamente dividieron a las redes sociales, pues mientras algunas personas acusaban a la persona de mentir para tener un lugar preferencial, otras señalaban que no todas las personas que usan sillas de ruedas no pueden caminar.

Entre los comentarios de usuarios defendiendo a la persona en silla de ruedas se encuentran:

“¿Por qué la gente cree que el usar silla de ruedas es porque no puedes caminar, cuando existen más razones?"

“Pues gente ignorante. Hay personas que sufren espasticidad o fibromialgia que no te permiten llevar una vida normal y eso no significa que no te puedas poner de pie. Nunca hay que juzgar a la ligera.”

“Hay muchas enfermedades que obligan a usar sillas de ruedas aunque se tenga la capacidad de caminar.”

Mientras que otros usuarios simplemente se reían de lo compartido en redes sociales:

“México, el país más poderoso del mundo, capaz de levantar de la silla de ruedas.”

“El fut hizo el milagro.”

“Al final se acordó de que tenía que fingir, jajajaja.”