Walmart sorprende con oferta del Samsung Galaxy S26 Ultra de 512 GB: así quedó el precio del celular premium

En el universo de los teléfonos premium hay descuentos que pasan desapercibidos y otros que no puedes dejar pasar. Esta vez, uno de los modelos más buscados del año entró en esa segunda categoría.

Walmart lanzó una promoción para el Samsung Galaxy S26 Ultra de 512 GB, uno de los equipos insignia de la marca surcoreana que destaca por su apuesta en rendimiento, fotografía móvil y almacenamiento de alta capacidad.

El celular premium de Samsung baja de precio en Walmart

Durante esta promoción, el Samsung Galaxy S26 Ultra de 512 GB apareció con un precio cercano a los 24 mil 999 pesos, cuando previamente rondaba los 37 mil 999 pesos, lo que representa una diferencia superior a los 13 mil pesos respecto a su precio anterior mostrado en tienda.

Además del descuento, Walmart mantiene opciones de pago a meses sin intereses en determinados métodos de compra, un factor que suele influir entre quienes buscan renovar smartphone sin hacer un desembolso único elevado.

¿Qué ofrece el Samsung Galaxy S26 Ultra?

El dispositivo llega como una de las apuestas más completas de Samsung para 2026 y está pensado para usuarios que priorizan productividad, creación de contenido y fotografía móvil.

Entre sus características más comentadas destacan:

Pantalla de gran formato

Integra una pantalla de 6.9 pulgadas, orientada al consumo multimedia, edición de contenido y videojuegos móviles.

Potencia para tareas exigentes

El modelo incorpora un procesador de nueva generación acompañado por 12 GB de RAM, configuración diseñada para mantener varias aplicaciones abiertas y aprovechar herramientas de inteligencia artificial integradas.

Almacenamiento para quien ya no quiere borrar fotos

Sus 512 GB de memoria interna permiten guardar miles de fotografías, video en alta resolución y aplicaciones pesadas sin depender tanto de almacenamiento externo.

Fotografía como uno de sus grandes argumentos

La familia Ultra mantiene una propuesta enfocada en cámaras avanzadas y herramientas de edición asistidas por IA, uno de los apartados donde Samsung continúa empujando fuerte dentro de la gama alta.

¿Vale la pena aprovechar esta oferta?

Para quienes ya estaban considerando cambiar de celular dentro del segmento premium, una rebaja de este tamaño cambia la cosa. El Samsung Galaxy S26 Ultra sigue compitiendo en el terreno de equipos de alto desempeño y el descuento reduce considerablemente la distancia frente a modelos que normalmente se encuentran en rangos similares de precio. Aun así, conviene revisar disponibilidad, vendedor participante y condiciones de garantía antes de cerrar la compra.