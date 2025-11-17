La nueva y ‘original’ propuesta de Disney: Moana... Live Action; así luce el primer avance

Moana Live Action Disney lanza el teaser trailer de Moana Live Action. (Disney)

¡Vuelve Moana! Y no, no se trata de una tercera entrega animada tras el éxito de Moana 2 en el año 2024, sino que esta vez Disney ha apostado por una propuesta original, arriesgada y definitivamente nunca vista antes: Moana Live Action.

Moana, estrenada en el año 2016, se convirtió rápidamente en una de las películas animadas más queridas de Disney en los últimos años debido a su huella musical y su narrativa fantástica y aventurera que es liderada por una muchacha fuerte y entregada.

La sensibilidad en su historia y la rica representación cultural la volvió contendiente nominada en las categorías Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original en la 89° edición de los Premios de la Academia, celebrada en el año 2017.

A pesar de que no se llevó a casa ninguna estatuilla dorada, pasó a la historia como una de las mejores películas animadas de Disney en la época contemporánea.

Por lo tanto, la industria no iba a perder la oportunidad de replicar su ambiciosa, pero repetitiva fórmula, de transportar la historia animada a una entrega live action que nadie pidió en realidad.

¿Qué muestra el primer tráiler de Moana Live Action?

El teaser trailer de la nueva propuesta de Disney fue liberado este lunes 17 de noviembre, mostrándonos cincuenta y nueve segundos de impresionantes visiones del océano, la isla Motonui, y sobre todo, los protagonistas que liderarán la aventura: la princesa Moana y el semidiós Maui.

La actriz a cargo de interpretar a la fuerte y carismática protagonista, será Catherine Laga’aia; esta entrega filmográfica será su debut.

Por otra parte, el luchador y actor Dwayne Johnson retomará su papel como el carismático Maui.

Acompañando las tomas espectaculares que mezclan escenarios reales con ‘una pizca’ de CGI, tenemos de fondo una parte de la canción nominada a los Premios Oscar, How Far I’ll Go (Cuán lejos iré) con la icónica línea: Yo soy Moana.

¿Cuándo se estrenará Moana Live Action?

De acuerdo con el anuncio de Disney, el estreno de la película está programado para el 9 de julio de 2026, a casi una década del estreno de la película original en noviembre de 2016.

No obstante, la noticia no ha causado el fulror que el conglomerado acostumbró recibir en sus primeras propuestas de live action, cuando éstas aún podían jugar con la expectativa y nostalgia del público, pues los y las internautas han expresado su opinión en los comentarios del teaser trailer, señalando la “falta de originalidad” y “nuevas ideas” de Disney, sobre todo al tratarse de una película que no ha cumplido ni siquiera diez años de existencia.

Entre las opiniones irónicas o molestas por la “granja de dinero” que Disney ve en sus proyectos de animación, también destacan los comentarios que visibilizan la tristeza de que, el una vez pionero del entretenimiento animado, sea ahora una corporación sin alma ni originalidad.