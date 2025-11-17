Shiky, intubado y en terapia intensiva: ¿qué le pasó al tercer finalista de La Casa de los Famosos México?

¿Qué le pasó a Shikey? La agencia Cabañas y Medios RP, que representa al tercer finalista de La Casa de los Famosos México, emitió un comunicado de prensa informando sobre el estado actual de salud de Clement.

Clement Rodríguez Calderón, mejor conocido como Shiky, fue hospitalizado este 17 de noviembre debido a una complicación médica derivada de una infección. Hasta hace unas horas, su estado de salud se reportaba como grave, por lo que fue intervenido en terapia intensiva y tuvo que ser intubado, según reportes de TV notas.

El exintegrante de La Casa de los Famosos México, fue intubado por una infección en la garganta y oído, informó la periodista de espectáculos Ana María Alvarado en sus redes sociales.

¿Qué sabemos sobre el estado de salud actual del tercer finalista de La Casa de los Famosos México?

Shiky se encuentra hospitalizado debido a una cirugía preventiva que generó una complicación médico-dental, misma que se extendió al oído y la garganta, según confirmó el equipo de comunicación de Clement en sus redes sociales.

En este comunicado también se informó que el estado actual de salud del tercer finalista del reality show La Casa de los Famosos México es estable. Al parecer, la operación fue un éxito y Clement se encuentra fuera de peligro, detalló la agencia Cabañas y Medios RP, que representa al español.

¿Por qué Shiky tuvo que ser intervenido en terapia intensiva?

Clement tuvo que ser intervenido en terapia intensiva después de que se le realizara una cirugía en una muela. Aunque el procedimiento se llevó a cabo sin contratiempos, esté 17 de noviembre tuvo que ser atendido nuevamente debido a una complicación postoperatoria que ocasionó una infección en la garganta y el oído. Antes del comunicado de su equipo, se sabía que su estado de salud era grave y que había sido intubado, según detallaron la periodista Ana María Alvarado y TV Notas.

¿Qué se ha dicho sobre la situación médica de Shiky?

La noticia causó preocupación entre los seguidores de Clement, quienes rápidamente expresaron su apoyo en redes sociales con mensajes de aliento.

Agencias y Medios RP compartió un mensaje de agradecimiento dirigido a los medios de comunicación y a los seguidores de Shiky, quienes han estado al pendiente del estado de salud de su representado, enfatizando que se informará sobre cualquier evolución en su caso.