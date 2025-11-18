¿Chiquimarco está en prisión? Así va el caso de la denuncia contra Marco Antonio Rodríguez

El exárbitro Marco Antonio Rodríguez fue asegurado por las autoridades

El exárbitro internacional Marco Antonio “Chiquimarco” Rodríguez fue detenido una vez más por elementos de seguridad luego de que se reactivara la orden relacionada con una denuncia por presunta violencia familiar. La aprehensión ocurrió el domingo y marca un nuevo capítulo en un caso que ha generado polémica desde hace más de dos años.

La captura está ligada a la carpeta de investigación iniciada en 2023, cuando Rodríguez fue señalado por su expareja por supuestos episodios de agresión física y emocional. Aunque en aquel momento enfrentó el proceso en libertad, las autoridades determinaron retomarlo debido al avance de las indagatorias y al incumplimiento de disposiciones judiciales previamente dictadas.

¿Cuándo será la resolución del juez?

Para el 18 de noviembre, el juez programó una audiencia obligatoria a la que el exsilbante deberá acudir de manera presencial. Este encuentro será fundamental para definir si se le imponen nuevas medidas cautelares, incluida la posibilidad de prisión preventiva, o si continuará el proceso bajo vigilancia judicial.

A lo largo de este conflicto, Chiquimarco ha insistido en su inocencia y ha sostenido que todo forma parte de una estrategia legal en su contra. En declaraciones anteriores ha asegurado que los señalamientos no corresponden a la realidad y que se han cometido irregularidades para afectar su imagen pública.

Por ahora, el caso continúa en desarrollo y no existe una sentencia definitiva. La resolución de la próxima audiencia será clave para determinar el futuro inmediato de Rodríguez y el rumbo que tomará la investigación que lo mantiene nuevamente en el centro de la controversia.