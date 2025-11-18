¡La Chona llega a Fortnite! Esto es todo lo que se sabe hasta el momento del Fortnite Festival

¡La Chona llega a Fortnite! Esto es todo lo que se sabe hasta el momento sobre el Fortnite Festival

Desde hace un par de años, el videojuego en línea creado por Epic Games, Fortnite, lanzó Fortnite Festival, un modo de juego de Rock Band y Guitar Hero desarrollado en colaboración con Harmonix, el cual anunció hace unas horas el lanzamiento de “La Chona” de Los Tucanes de Tijuana como parte de su repertorio musical.

Este juego te permite tocar las canciones de tus artistas favoritos con todo y ensayos antes de subir al escenario virtual principal e incluso creando tus propias mezclas con otros jugadores en la zona de improvisación como todo un rockstar.

¿Cuándo se estrena La Chona de Los Tucanes de Tijuana en Fortnite?

De acuerdo con las redes sociales oficiales de Fortnite Festival, podrás comprar los Jam Tracks, elegir tu instrumento (guitarra, batería, etc.) y jugar solo o en grupo para ganar puntos y desbloquear recompensas con “La Chona” de Los Tucanes de Tijuana a partir de la noche de este viernes 21 de noviembre de 2025.

La Chona de Los Tucanes de Tijuana llegará a Fortnite Festival este viernes 21 de noviembre.

Sin duda alguna, la integración de la agrupación mexicana al videojuego es un reconocimiento a una de las canciones más conocidas en México y a nivel internacional, la cual no solo ha formado parte de innumerables fiestas y festivales, sino también de trends virales en redes sociales alrededor de todo el mundo.

Por mencionar algunos artistas incluidos anteriormente, están: