Resultados Chispazo Clásico hoy 17 de abril: números ganadores del sorteo 11952 (Imagen generada con IA)

Este viernes 17 de abril de 2026 se llevo a cabo el sorteo 11952 de Chispazo Clásico, uno de los juegos electrónicos más populares de la Lotería Nacional, en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Chispazo forma parte de la familia de Sorteos Electrónicos de la Lotería Nacional y es uno de los más sencillos de jugar. No tiene bolsa mínima garantizada, ya que su premiación depende de las ventas acumuladas en cada sorteo.

Aquí te compartimos los resultados del Chispazo Clásico de hoy. ¡Mucha suerte!

Resultados Chispazo Clásico hoy 17 de abril de 2026: números ganadores del sorteo 11952

Ya se publicaron los resultados del Chispazo Clásico de este viernes 17 de abril.

A continuación, te compartimos la combinación ganadora del sorteo 11952 del Chispazo Clásico, de acuerdo con la Lotería Nacional.

Resultados Chispazo Clásico hoy 17 de abril de 2026: números ganadores del sorteo 11952 (Lotería Nacional)

Dónde consultar los resultados oficiales del Chispazo Clásico hoy

Los resultados completos y las actualizaciones del sorteo pueden consultarse en los canales oficiales de la Lotería Nacional, donde diariamente se publican las combinaciones ganadoras y el detalle de premios correspondientes a cada sorteo.

También puedes seguir la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la Lotería Nacional, donde se difunden los resultados de los distintos sorteos en tiempo real.

Cómo se juega el Chispazo en México

El Chispazo se realiza todos los días en dos horarios: el primero por la tarde, conocido como “de las Tres”, y el segundo por la noche, denominado “Clásico”. En ambos casos, los participantes eligen cinco números de un total de 28 disponibles, con distintas combinaciones posibles.

Se trata de un juego accesible y de rápida resolución, lo que ha contribuido a su popularidad entre quienes buscan participar de manera cotidiana en sorteos de azar.

Precio del boleto y cómo cobrar premios

El costo por cada apuesta sencilla es bajo, lo que facilita la participación constante. Los premios se determinan en función del número de aciertos, permitiendo obtener ganancias incluso con coincidencias parciales.

Para cobrar cualquier premio, los ganadores deben presentar su comprobante en puntos autorizados o en oficinas de la Lotería Nacional dentro del plazo establecido.