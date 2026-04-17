Exatlón México, La Supervivencia: ¿Quién gana hoy 17 de abril? Conoce quién gana la Supervivencia hoy en Exatlón México (Exatlón México)

Finaliza la semana 29 con la Supervivencia donde todas las mujeres están en riesgo de ser eliminadas el próximo domingo; conoce quién gana hoy en Exatlón México.

Con tres Rojas en riesgo este domingo de eliminación, esta noche los Azules intentarán salvar a Valery Carranza y Katia Gallegos en la competencia por la Supervivencia.

Por lo que, si te interesa conocer quién estará en riesgo de ser eliminado, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy 17 de abril en la Supervivencia en Exatlón México.

¿Quién gana la Supervivencia en Exatlón México hoy jueves 17 de abril?

Con los Azules dominando la semana 29, después de mantener la Villa 360 durante tres semanas seguidas, los Rojos están desesperados por ganar la Supervivencia de hoy.

A la presión de los Rojos por haber perdido las últimas competencias, se suman sus derrotas en las tres Salvaciones de la semana 28, pues debido a que el domingo pasado no hubo eliminación, en esta ocasión serán cinco las integrantes en riesgo de ser eliminadas.

Sin embargo, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, quien gana la Supervivencia hoy 17 de abril en Exatlón es el equipo Azul.

Horario y dónde ver en vivo Exatlón México hoy

El capítulo de la competición por la Supervivencia de este viernes 17 de abril en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

También podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial o en su aplicación, las cuales también llevan el nombre de Azteca Uno.

¿Quién sale eliminado de Exatlón México?

Aunque no es oficial quién será la eliminada de la semana 28, diferentes rumores y spoilers de sitios especializados apuntan que quien saldrá de Exatlón este domingo será Karol Rojas.

Sin embargo, te compartimos cuáles son las integrantes de ambos equipos en riesgo de salir de Exatlón México el próximo domingo de eliminación:

Rojos

Mati Álvarez

Paulette Gallardo

Karol Rojas

Jazmín Hernández

Azules