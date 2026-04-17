Resultados Melate, Revancha y Revanchita viernes 17 de abril 2026: números ganadores del sorteo 4201

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 17 de abril (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4201 se realiza la noche del viernes 17 de abril de 2026 con una expectativa marcada por el crecimiento sostenido de su bolsa acumulada. La edición concentra la atención de jugadores habituales y nuevos participantes que siguen de cerca la revelación de los números ganadores.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4201?

Para esta edición, el premio acumulado del Melate alcanzó los 99.5 millones de pesos. La cifra se construyó a partir de una racha sin combinación ganadora en la categoría principal, un fenómeno que forma parte del diseño del juego y que impulsa ciclos de alta demanda.

Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate 4201

La transmisión del sorteo se lleva a cabo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde se mostró cada etapa del proceso. Desde la extracción de las esferas hasta la validación de resultados, el formato digital permite seguir en tiempo real el desarrollo del sorteo.

El video permanece disponible para consulta posterior, lo que facilita a los participantes verificar las combinaciones ganadoras con total transparencia. A continuación, te presentamos los números ganadores:

Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita Resultados 17 de abril

¿A qué hora es el sorteo Melate 4201?

El sorteo se realiza a las 21:00 horas, de acuerdo con el horario del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

Melate funciona mediante la selección de entre seis y diez números dentro de un rango que va del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales y un número adicional, conocido como extra, que interviene en la asignación de premios secundarios.

Cada boleto queda inscrito automáticamente en tres modalidades. Melate como juego principal, además de Revancha y Revanchita, lo que amplía las posibilidades de obtener algún premio dentro de la misma participación.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4199?

Los resultados oficiales pueden revisarse en el portal institucional de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados. También existe la opción de verificación digital, donde los jugadores ingresan su combinación para conocer de inmediato si obtuvieron algún premio.

Este sistema reduce errores y agiliza el proceso de consulta, especialmente en sorteos con alta participación.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo base por boleto es de 15 pesos. A esta cantidad se pueden agregar 10 pesos para participar en Revancha y 5 pesos adicionales para Revanchita. Esta estructura permite a los jugadores decidir el nivel de participación de acuerdo con su interés y presupuesto.