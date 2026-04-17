¿Cuándo estará Milly Alcock en CCXPMX26? Fecha, dónde y cómo asistir Supergirl estará en México junto con el director Craig Gillespie; conoce dónde, cuándo y cómo conocerla (@warnerbrosmx)

Milly Alcock, actriz conocida por su papel de Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon y su más reciente protagónico como la nueva Supergirl, se estará presentando en México en la CCXPMX26; conoce todos los detalles.

La CCXP México (Comic Culture Experience) es una convención que reúne a los fanáticos de la cultura pop y geek con invitados conocidos de todos los ámbitos, desde cine, cómics y videojuegos hasta cosplays.

Por lo que, con el estreno de Supergirl: Woman of Tomorrow cada vez más cerca, Milly Alcock, quien interpreta a este nuevo personaje en el universo de DC, junto con el director de la película Craig Gillespie, se estarán presentando en la convención CCXPMX26 que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 24 al 26 de abril.

Milly Alcock en México: ¿Qué días estará en la CCXP 2026?

De acuerdo con lo anunciado por la CCXPMX y Warner Bros, Milly Alcock junto con Craig Gillespie se estarán presentando en el Centro Banamex el próximo domingo 26 de abril en el Thunder Stage by Cinemex y Omelete Stage.

Que Milly Alcock y Craig Gillespie se presenten en estos escenarios significa que probablemente los fanáticos de Supergirl que asistan a esta convención podrán disfrutar de contenido exclusivo relacionado con la película, además de que podrán interactuar con ellos.

Esta presentación en la CDMX forma parte de la promoción previa al estreno de Supergirl: Woman of Tomorrow, el próximo 25 de junio, la cual presentará una nueva versión de esta heroína querida por muchos.

Boletos para la CCXP México 2026: Precios y dónde comprarlos

Si quieres formar parte de esta experiencia y conocer más a Milly Alcock como la nueva Supergirl, podrás adquirir los boletos desde la página oficial de CCXPMX, o bien directamente en Ticketmaster.

El costo de los boletos varía según las fechas y si adquirirás entradas para todos los días o solo para uno; estos son los precios:

Epic Pass (incluye beneficios exclusivos y pase preferencial a los 3 días del evento): $4,275

Abono 3 días: $1,990

Pase para viernes o domingo: $990

Pase para el sábado: $1,200

Los precios no incluyen cargos por servicio, por lo que el precio final variará según lo aplicado por Ticketmaster.