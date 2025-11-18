¿Markitos Toys será detenido? El influencer se ampara contra posible orden de aprehensión

¿Markitos Toys será detenido? El influencer originario de Culiacán, Sinaloa, levantó una demanda contra autoridades nacionales y estadounidenses para ampararse ante posibles acciones legales en su contra. (Instagram de Markitos Toys )

Marcos Eduardo Castro Cárdenas es el nombre real de Markitos Boys, un popular creador de contenido e influencer de Culiacán, Sinaloa, quien Inició una demanda de amparo en contra de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Interpol, anteponiéndose a la posibilidad de ser detenido.

¿Por qué Markitos Toys se ampara contra una posible orden de aprehensión y qué es lo que conlleva la demanda que ha sido levantada contra autoridades mexicanas y de Estados Unidos? Aquí te decimos todo lo que se sabe hasta el momento sobre el polémico influencer de contenido lifestyle rodeado de lujos y excentricidades.

¿Qué se sabe sobre la demanda que inició Markitos Toys y la posibilidad de su presunta detención?

Los representantes legales de este joven influencer de 26 años de edad presentaron el amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito del Orden Penal en Mexicali, Baja California, de acuerdo con información de Infobae.

El influencer sinaloense, se dio a conocer en redes sociales como Instagram y plataformas como YouTube, compartiendo contenido sobre un estilo de vida rodeado de lujos, vehículos de millones de pesos y contenido donde presumía su éxito en diferentes negocios.

Su defensa levantó una demanda en contra de la FGR, la SRE y la Interpol para ampararse bajo la posibilidad de recibir acciones legales, como una posible detención o el congelamiento de sus propiedades o cuentas bancarias.

El escrito presentado ante un juez de justicia de la Fiscalía de Culiacán, Sinaloa, busca evitar que Marcos Eduardo Castro Cárdenas pueda ser extraditado a los Estados Unidos bajo algún cargo criminal, así como la protección a su integridad y salud física.

Hasta el momento, esta demanda se mantiene en etapa de aclaración, por lo que continúa en proceso, y existe la posibilidad de que pueda ser declinada o rechazada por la fiscalía.

Pese a las múltiples publicaciones en redes sociales, donde se vincula al influencer con organizaciones del narcotráfico, hasta esté 18 de noviembre, no se ha emitido alguna orden judicial en su contra, ni se ha iniciado una orden de investigación para el sinaloense.





¿Quién es Markitos Toys?

Markitos Boys lidera un grupo de creadores de contenido llamado “Los Toys”, dedicados a exponer y compartir su vida llena de excesos en redes sociales y plataformas digitales.

Una infinidad de publicaciones en la red social X vincula al influencer Markitos Toys a células delictivas y de narcotráfico, relacionándolo con hechos ilícitos como lavado de dinero y crimen organizado. Algunas cuentas dedicadas a publicar contenido sobre el narcotráfico en México lo han señalado a partir de su estilo de vida lleno de lujos y protección con hombres armados.

En un video compartido por la cuenta Culiacanzo News en esta misma plataforma, se muestra el momento en que es captado este influencer rodeado de personas armadas, quienes presuntamente, de acuerdo con la descripción del video, se trataba de “youtubers armados”, y nuevamente se habla del vínculo del mexicano con el narcotráfico.