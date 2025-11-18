Muere Maurice Harrison, influencer y estilista; fue acribillada por su novio dentro de su carro

La influencer Maurice Harrison Fotos vía Instagram

En una madrugada que arrancó con risas de redes sociales y terminó envuelta en tragedia, luego de que la estilista y creadora de contenido Maurice Harrison —famosa por autodenominarse “influencer de pelucas”— perdiera la vida en manos de su pareja quien la asesinó.

¿Qué le pasó a Maurice Harrison?

El suceso ocurrió en el automóvil de la víctima, estacionado en la ciudad de Lauderdale Lakes, Florida, donde se encontraba su pareja sentimental Shanoyd Whyte Jr. Tras una acalorada discusión que escaló a contacto físico, el hombre sacó un arma y disparó múltiples veces contra Harrison mientras estaba en el asiento del copiloto.

Según información recabada por autoridades locales y medios que revisaron las cámaras de seguridad, Whyte Jr. salió del auto, luego regresó, empujó a la mujer hacia el interior y lanzó los tiros que terminaron con su vida.

Los servicios de emergencia la trasladaron al hospital de urgencia, pero debido a la gravedad de las heridas, los médicos no lograron revertir la situación.

¿Quién era Maurice Harrison?

Maurice, que había construido una presencia digital significativa con más de 100 mil seguidores en Instagram (y más de 235 mil en TikTok antes de que su cuenta fuera dada de baja), desprendía una energía de empoderamiento femenino: estilista, influenciadora, empresaria de su identidad.

Hoy esa luz se apaga y deja preguntas dolorosas: ¿Qué señales se pasaron por alto? ¿Qué pudo detener esta escalada de violencia? La policía del condado de Broward detuvo a Whyte Jr., quien permanece bajo custodia por homicidio, mientras se determina su situación penal.