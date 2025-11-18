Película de Jujutsu Kaisen: ¿Dónde ver en México?

Jujutsu Kaisen La nueva película de la franquicia llegará exclusivamente a salas de cine

La esperada película Jujutsu Kaisen: Ejecución finalmente tiene fecha de llegada a México, los fans ya se preparan para disfrutarla en pantalla grande. La cinta, que sirve como recopilación del arco del “Incidente de Shibuya” y además incluye adelantos de la tercera temporada del anime, se estrenará en el país el 20 de noviembre de este año.

El filme solo podrá verse en cines por ahora

La producción, distribuida por Crunchyroll y Sony Pictures, se proyectará únicamente en cines, en formatos subtitulados y en español latino. Por el momento, no existe confirmación oficial sobre su disponibilidad en plataformas de streaming, por lo que los fanáticos deberán acudir a las salas para verla en su lanzamiento inicial.

Aunque aún no se revela cuándo llegará a servicios como Crunchyroll o Netflix, siguiendo los patrones de estrenos anteriores, es probable que tarde unos meses en incorporarse al catálogo digital después de su corrida en cines. Hasta ese anuncio oficial, la única opción para verla será en las principales cadenas de cine del país.

Con esta entrega, la franquicia de Jujutsu Kaisen continúa expandiendo su universo y manteniendo el interés de millones de seguidores, quienes han colocado al anime entre los más populares de los últimos años.