Resultados Lotería Nacional 18 de noviembre 2025: ganadores del Sorteo Mayor 3993

Sorteo Mayor 3993 de la Lotería Nacional Este martes18 de noviembre se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo Mayor 3993 de la Lotería Nacional se lleva a cabo este martes 18 de noviembre en el Salón de Sorteos de la institución, en la Ciudad de México, donde nuevamente los tradicionales “niños gritones” anunciarán los números ganadores, incluido el premio mayor.

La edición estuvo dedicada al Desfile Cívico Militar del 20 de noviembre, una conmemoración que recuerda el inicio de la Revolución Mexicana y el papel histórico del Ejército Mexicano en la protección de las instituciones del país.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 3993?

El premio mayor destinado al billete completo alcanzó los 21 millones de pesos, repartidos en tres series que entregaron 7 millones de pesos cada una. Quienes adquirieron un cachito con precio de 30 pesos tuvieron acceso a un premio potencial de 350 mil pesos.

La bolsa total distribuida ascendió a 66 millones 99 mil pesos, considerada una de las más significativas del calendario institucional. En total se repartieron 18,760 premios y reintegros, una cifra que refuerza la popularidad del sorteo entre jugadores frecuentes y participantes ocasionales.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 3993 de la Lotería Nacional

La ceremonia se transmite en vivo mediante el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 3993 de la Lotería Nacional?

La cita comienza a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), horario habitual de los Sorteos Mayores.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 3993?

Los números ganadores pueden confirmarse en los expendios autorizados o mediante el verificador digital disponible en el sitio oficial de la Lotería Nacional, herramienta que permite revisar al instante si un billete obtuvo premio.

También se publican los listados completos en redes sociales y plataformas institucionales