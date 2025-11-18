Tendencias

Otros servicios como Chat GPT y Amazon Web Services también presentan fallas

¿Se cayó Twitter?: Usuarios reportan fallas de la plataforma este martes 18 de noviembre

Por Juan Carlos Navarro Hernández
La app no funciona adecuadamente en las primeras horas de este martes 18 de noviembre a nivel internacional
Regresamos de puente y nos quedamos sin X (antes Twitter). No, no es tu internet, la plataforma ha estado presentado irregularidades durante la mañana de este martes 18 de noviembre a nivel mundial debido a problemas en los servicios de Clodflare, lo que también se ha visto reflejado en otros sitios como los de Amazon Music, Amazon Prime Video o Chat GPT.

Por medio de otras redes sociales como Facebook o TikTok, miles de personas están reportando que la popular plataforma posteos cortos no está cargando adecuadamente, no permite realizar publicaciones y tampoco permite ver la de otros usuario.

La plataforma no carga los mensajes correctamente al ingresar.
“Algo salió mal. Intenta recagar” Es el único mensaje que se puede ver al ingresar tanto a la versión web como a la de la versión de aplicación para dispositivos móviles.

Por otra parte, también otros sitios como los de Chat GPT y Amazon Web Services (incluyendo Amazon Music y Amazon Prime Video) se encuentran con los servidores caídos actualmente y no están funcionando a la par de X.

¿Qué está pasando con Twitter y otras app este martes 18 de noviembre?

Cloudflare, empresa que ayuda a los sitios web a proteger y gestionar su tráfico de internet, informó el martes por la mañana que estaba experimentando problemas con su red global, lo que provocó la interrupción del servicio para numerosos sitios web y aplicaciones.

“Cloudflare está al tanto de un problema que podría afectar a varios clientes y lo está investigando”, publicó la empresa en una actualización de estado poco antes de las 7:00 horas “Estamos trabajando para comprender el impacto total y mitigar este problema”.

¿Cuándo se reestablecerá Twitter, Chat GPT y Amazon?

Este tipo de situaciones suelen ocurrir frecuentemente debido a una saturación de los servidores o de algún reinicio inesperado de los mismos, por lo que requiere atención técnica. Usualmente, aplicaciones como Whats App, apps bancarias o servicios de Microsoft suelen tardar un par de horas para reestablecerse, aunque todavía no hay información oficial.

