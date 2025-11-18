¿Se cayó Twitter?: Usuarios reportan fallas de la plataforma este martes 18 de noviembre

Regresamos de puente y nos quedamos sin X (antes Twitter). No, no es tu internet, la plataforma ha estado presentado irregularidades durante la mañana de este martes 18 de noviembre a nivel mundial debido a problemas en los servicios de Clodflare, lo que también se ha visto reflejado en otros sitios como los de Amazon Music, Amazon Prime Video o Chat GPT.
Reportan caída de Twitter
Por medio de otras redes sociales como Facebook o TikTok, miles de personas están reportando que la popular plataforma posteos cortos no está cargando adecuadamente, no permite realizar publicaciones y tampoco permite ver la de otros usuario.
“Algo salió mal. Intenta recagar” Es el único mensaje que se puede ver al ingresar tanto a la versión web como a la de la versión de aplicación para dispositivos móviles.
Por otra parte, también otros sitios como los de Chat GPT y Amazon Web Services (incluyendo Amazon Music y Amazon Prime Video) se encuentran con los servidores caídos actualmente y no están funcionando a la par de X.
¿Qué está pasando con Twitter y otras app este martes 18 de noviembre?
Cloudflare, empresa que ayuda a los sitios web a proteger y gestionar su tráfico de internet, informó el martes por la mañana que estaba experimentando problemas con su red global, lo que provocó la interrupción del servicio para numerosos sitios web y aplicaciones.
“Cloudflare está al tanto de un problema que podría afectar a varios clientes y lo está investigando”, publicó la empresa en una actualización de estado poco antes de las 7:00 horas “Estamos trabajando para comprender el impacto total y mitigar este problema”.
¿Cuándo se reestablecerá Twitter, Chat GPT y Amazon?
Este tipo de situaciones suelen ocurrir frecuentemente debido a una saturación de los servidores o de algún reinicio inesperado de los mismos, por lo que requiere atención técnica. Usualmente, aplicaciones como Whats App, apps bancarias o servicios de Microsoft suelen tardar un par de horas para reestablecerse, aunque todavía no hay información oficial.