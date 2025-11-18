¡Ya es mamá! Martha Higareda anuncia el nacimiento de sus hijas y le da la bienvenida a sus gemelas

Martha Higareda La actriz mexicana da la bienvenida a sus gemelas. (Instagram, vía @lewishowes y @marthahigareda)

La actriz mexicana, Martha Higareda, y su pareja, Lewis Howes, recibieron por fin a sus gemelas este 18 de noviembre de 2025.

A través de la red social Instagram, el matrimonio compartió la primera imagen de las recién nacidas: un video en el que revelan, bajo sus manos unidas, las pequeñas manos de las bebés.

El emotivo video es acompañado por la canción Small Hands de Teddy Swims, en el que entona: “Oh, I never loved myself until the day I held these small hands (Nunca me amé hasta el día que sujeté estas pequeñas manos”.

La pareja declaró sentirse agradecidos por el milagro de la vida.

Complicaciones en el parto de Martha Higareda

De acuerdo con el mensaje compartido en conjunto a través de las cuentas de la actriz mexicana y Howes, informaron a los y las fans que Martha y una de las gemelas enfrentaron complicaciones en el parto.

“Tuvieron algunos sustos de salud”, fue la declaración de Lewis en el anuncio de bienvenida a las pequeñas, añadiendo que actualmente la salud de su esposa y las gemelas está en recuperación y las tres se encuentran bien.

“Más adelante le vamos a compartir lo que vivimos”, comentó en el mensaje, resaltando también su agradecimiento al apoyo de fans, así como el de familia y amistades.

¿Cómo fue el embarazo de Martha Higareda?

La protagonista de Amarte Duele y Niñas Mal, anunció su embarazo a través de su cuenta de Instagram, después de haber de haber superado miomas en el útero gracias a un tratamiento médico exitoso.

Los meses de duración del embarazo están registrados en fotografías y videos compartidos en sus redes sociales, destacando su amor por el proceso y el enorme apoyo recibido por su esposo, Lewis Howe.

Aunque el embarazo fue señalado de alto riesgo debido a la edad de Higareda, quien tiene 42 años, hoy, ambos disfrutan el nacimiento de sus gemelas y del inicio de un nuevo episodio para su familia.