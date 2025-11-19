Cruz Martínez fija postura tras ser vinculado a proceso por violencia familiar contra Alicia Villarreal El productor musical Cruz Martínez fue vinculado a proceso por uno de los dos delitos por los que fue acusado. (@mtzcruz y @marthagarciamakeup)

Tras una audiencia que se llevó a cabo este miércoles 19 de noviembre, un juez del estado de Nuevo León desestimó dos de las tres acusaciones presentadas por Alicia Villarreal contra Cruz Martínez.

Fue a través de un comunicado de prensa publicado en su cuenta personal de Instagram que el fundador de Kumbia Kings y Los Super Reyes, Cruz Martínez, dio a conocer que había sido vinculado a proceso por violencia familiar.

“Quiero agradecer de todo corazón a cada uno de ustedes por estar pendientes de una fecha que representa algo profundamente significativo para mí, para mi historia y para el legado de mis hijos.” Así comenzó el comunicado dirigido a sus fans, donde informó sobre el estado legal de las acusaciones contra él.

Asimismo, comentó que, pese a ser vinculado a proceso por violencia familiar, está agradecido con las autoridades de Nuevo León, pues desestimaron los cargos de robo y feminicidio que la cantante Alicia Villarreal había presentado contra él.

“Quiero declarar, con el mayor respeto y con total firmeza, que gracias a las Autoridades de Nuevo León —cuyo deber es proteger lo que es correcto, sin distinción de género ni favoritismos—, dos (Feminicidio & Robo) de las tres acusaciones y cargos en mi contra han sido completamente desestimados y rechazados en su totalidad".

A su vez, menciona que el haber sido vinculado a proceso no significa que sea culpable, sino que el juez autorizaba al Ministerio Público para continuar con las investigaciones durante los próximos dos meses, pues contaban con la información mínima para establecer una probable existencia de conducta catalogada como violencia familiar.

Sin embargo, Cruz Martínez expresa estar seguro de que todo quedará aclarado, permitiendo que se deseche el cargo por violencia familiar. Finalmente, le agradece a su público por estar al pendiente de la situación.

Después de haber sido publicado, el mensaje cuenta con más de 500 likes, y el productor ha compartido en sus historias mensajes de apoyo que ha recibido de otras personas.

Hasta el momento solo queda esperar a que se cumpla el plazo de dos meses determinado por las autoridades para que se defina si Cruz Martínez es culpable o no de ejercer violencia familiar hacia la cantante Alicia Villarreal.

¿Quién es Cruz Martínez y por qué está siendo acusado de violencia familiar?

Cruz Martínez fundó la banda Kumbia Kings junto con A.B. Quintanilla, hermano de Selena Quintanilla. El grupo ha sido nominado en más de una ocasión por los premios Latin GRAMMY y entre sus canciones más famosas se encuentran “Sabes a Chocolate” y “Suavemente”.

En febrero de 2025, Cruz Martínez fue acusado públicamente por su ahora exesposa, la cantante Alicia Villarreal, de haber ejercido violencia familiar contra ella.

La acusación se dio durante un concierto de la cantante, cuando al final del mismo, habría hecho la señal de ayuda por violencia de género.