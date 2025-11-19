¿Cuándo es el Bolo Fest 2025? Ya hay fecha y horario para el desfile de este año Conoce los detalles para asistir a la 11.ª edición del Bolo Fest este 2025. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

Si eres de las personas que aman la Navidad y no pueden esperar a que comiencen las fiestas decembrinas, te tenemos una muy buena noticia, pues Liverpool acaba de anunciar la fecha para su 11.ª edición del Bolo Fest 2025 y es más pronto de lo que crees.

Se espera que para esta edición asistan más de 700 mil personas, las cuales podrán disfrutar de un espectáculo centrado en la emoción de la Navidad, la fantasía y la ilusión del espectáculo.

Con el objetivo de que todos los asistentes pasen un increíble momento previo a la época navideña, el Bolo Fest 2025 contará con más de 2,800 artistas de México y Latinoamérica, entre otras sorpresas.

¿Cuándo y en dónde será el Bolo Fest 2025?

La 11.ª edición del Bolo Fest de este 2025 se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre para que pueda acudir toda la familia a este espectáculo navideño anual organizado por Liverpool.

El desfile constará de tres kilómetros, el cual iniciará a las 3:00 de la tarde en el Ángel de la Independencia y culminará en el Monumento a la Revolución.

A lo largo del desfile podrás observar globos gigantes, encabezados por Bolo y el globo de “The Elf on the Shelf”, que llegará a México desde Londres. También podrás disfrutar de carros alegóricos navideños con marcas como Hasbro, Mattel y Disney.

Además, podrás divertirte con las bandas de marcha de talla nacional e internacional, entre las que se encuentran Los Delfines de Xalapa, La Banda Municipal de Acosta de Costa Rica y Los Búhos de Xalapa, la cual es una de las más grandes de México.

Invitados especiales al Bolo Fest 2025

Como si no fuera lo suficientemente entretenido el Bolo Fest 2025, además este año contarán con invitados especiales para divertir a los más pequeños de la casa. Esta edición contará con la participación de Carlitos, Lukas Urikijo y Gibby Jime, populares influencers entre jóvenes y niños.

“En esta 11.ª edición, queremos que pequeños y grandes se reúnan para disfrutar de un evento único donde la magia, la música y la tradición transformen las calles de la Ciudad de México en un escenario lleno de espíritu navideño que conecta a generaciones”, comentó Paola Legorreta, gerente BTL de Liverpool, sobre el Bolo Fest 2025.

Es por esto que, para las personas a las que no les sea posible asistir al Bolo Fest 2025, Liverpool estará transmitiendo el desfile en vivo a través de sus cuentas oficiales de TikTok y YouTube, para que de esta forma también sean parte de este esperado evento.