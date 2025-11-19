¿Cuándo es el Cyber Monday 2025 en México? Fechas, tiendas participantes y todo lo que tienes que saber sobre las ofertas

Este año, el Cyber Monday 2025 se llevará a cabo en México el lunes 1 de diciembre de 2025. Sí, justo después del famoso Black Friday 2025, justo para cerrar la temporada de ofertas.

¿Qué es el Cyber Monday?

El día surgió en EU en 2005, como una forma de fomentar las compras en línea el lunes siguiente al Black Friday. En México se adoptó con el tiempo y ya no solo es “un día de ofertas”, sino una oportunidad dentro del comercio digital para encontrar buenos precios en gadgets, moda, hogar y más.

¿Cómo puedo aprovechar el Cyber Monday?

En México, el evento contempla grandes marcas que ya confirmaron su participación: desde plataformas como Amazon y Mercado Libre, hasta tiendas departamentales como Liverpool, Zara, H&M, Nike, etc.

Claramente, el objetivo de muchas de estas ofertas es estar únicamente en línea, así que asegúrate de tener acceso al sitio o app de la tienda.

¿Vale la pena comprar en el Cyber Monday?

Si ya entraste al mode navideño de las compras, el Cyber Monday te abrirá una nueva ventana para ahorrar o adelantar regalos sin la urgencia del Buen Fin o las filas físicas.

Así que ya lo sabes, el Cyber Monday 2025 en México será este lunes 1 de diciembre. Si estás listo para realizar las mejores compras, aprovechar bien tu dinero y hacerlo desde casa, esta es una excelente oportunidad.