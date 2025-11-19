Hoy se decide el futuro del cantante Gerardo Ortiz: ¿Irá a prisión?

Gerardo Ortiz Foto: Sony Music

El cantante Gerardo Ortiz vive uno de los momentos más delicados de su carrera, pues este miércoles se realizará la audiencia en la que una jueza federal de Estados Unidos definirá su futuro legal. El artista podría recibir desde libertad condicional hasta varios años de prisión, luego de haberse declarado culpable de participar en transacciones comerciales con una empresa presuntamente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿De qué se le acusa a Gerardo Ortiz?

Según documentos judiciales revelados por medios estadounidenses, Ortiz admitió haber violado disposiciones de la Ley Kingpin, normativa que prohíbe hacer negocios con individuos o compañías sancionadas por vínculos con el narcotráfico. Su participación habría ocurrido a través de conciertos contratados por promotores que, de acuerdo con las investigaciones, operaban bajo instrucciones de un presunto integrante del CJNG.

En febrero de 2024, el cantante firmó un acuerdo de culpabilidad que podría jugar a su favor durante la audiencia de este día. Su cooperación con las autoridades —incluido el testimonio ofrecido contra su exmánager, Ángel del Villar— podría reducir significativamente su sentencia. Pese a que algunos reportes señalan que el delito podría alcanzar penas de hasta 20 años, especialistas consultados por medios internacionales han indicado que es más probable que enfrente una sanción menor o incluso libertad supervisada.

La audiencia estará a cargo de la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, quien evaluará las recomendaciones tanto de la fiscalía como de la defensa. Esta última ha solicitado que la sentencia sea sellada para resguardar la privacidad del cantante, argumentando riesgos para su seguridad y su carrera artística.

Hasta ahora, Gerardo Ortiz no ha dado declaraciones públicas sobre la audiencia decisiva, aunque previamente aseguró que confía en el proceso y agradeció el apoyo de sus seguidores. Se espera que, en el transcurso del día, la corte dé a conocer la resolución final que determinará si el intérprete deberá ingresar a prisión o enfrentar una pena menos severa.