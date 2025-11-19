Mattel anuncia colaboración del juego de mesa UNO y la Fórmula 1

Mattel anuncia colaboración del UNO y la Fórmula 1

Una realidad para los fanáticos de los juegos de mesa y el deporte de velocidad. El UNO es uno de los juegos de cartas más divertidos para compartir con la familia o amigos. Más allá de la rivalidad entre cada partida, se ha convertido en una tradición para millones de personas. Y ahora una nueva edición se acerca a las tiendas.

Durante los últimos años, la Fórmula 1 ha tomado mayor impacto como deporte en nuestro país; ahora amplía su presencia más allá de los circuitos y de las curvas, pues Mattel lanza UNO Elite Fórmula 1, una edición especial del popular juego de cartas. La colaboración adaptará la experiencia clásica de UNO a la identidad del campeonato, incorporando a los pilotos, monoplazas y las 10 escuderías que forman parte de esta clave del juego.

El formato que se espera que tenga este divertido juego es el clásico a las normas tradicionales; la competición adquiere un papel central tanto en el diseño como en los contenidos.





¿Qué incluye el juego de cartas?

Los aficionados podrán elegir entre una edición especial y un set de refuerzo que incluirá a las escuderías. Pero tampoco se olvida que existen elementos coleccionables, que están llamando a convertirse en el mayor atractivo del producto. Cada caja del juego UNO contará con 100 cartas Elite Action, lo que le dará variedad a la experiencia.

Esta alianza con Mattel no es la primera, si bien es la segunda colaboración que la empresa tiene con este deporte, al sacar la gama Hot Wheels. Desde la competición, consideran que el primer lanzamiento fue un éxito, por lo que no se duda de que este nuevo proyecto tenga el mismo apoyo de los fanáticos, ahora con un producto de mesa tan reconocido como el UNO para reforzar el alcance al público en general.

“UNO es uno de los juegos más queridos del mundo, que une a las personas. El lanzamiento de la edición UNO Elite Fórmula 1 marca otra emocionante colaboración entre la F1 y Mattel. Como marca, siempre queremos estar presentes para nuestros fans en espacios nuevos e innovadores, y estoy deseando que los jugadores aporten la competitividad, el dramatismo y la emoción de la Fórmula 1 a este emblemático juego”, ha señalado Emily Prazer, directora comercial de Fórmula 1.

¿Cuándo y dónde será la preventa?

La página oficial de Mattel y UNO anunciaron que la preventa se realizará por Amazon, en el que se puede comprobar que estará disponible el próximo 15 de diciembre en su versión inglesa. Se puede hacer la preorden para ser de los primeros en adquirir este juego. De acuerdo con lo publicado en páginas oficiales de Matter Games, Elite Formula 1 2025, se tiene considerado que el precio puede rondar entre 14 euros (296 pesos mexicanos).