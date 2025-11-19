Resultados Melate, Revancha y Revanchita 19 de noviembre 2025: números ganadores del sorteo 4137

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 19 de noviembre (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4137 vuelve a colocarse en el centro del interés de miles de participantes este miércoles 19 de noviembre de 2025. La expectación creció impulsada por una bolsa que alcanza un premio acumulado poco visto en el año. La jornada cerrará con la publicación de los números ganadores, disponibles para consulta inmediata.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4137?

El premio mayor alcanzó 415.5 millones de pesos. La acumulación ocurrió tras una serie de ediciones sin ganador en la primera categoría, situación que fortaleció el atractivo del sorteo.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4137

La emisión oficial se lleva a cabo desde el canal institucional de YouTube de la Lotería Nacional. El seguimiento en tiempo real permite a miles de personas conocer la combinación ganadora de Melate, Revancha y Revanchita.

Para quienes no logren conectarse durante la transmisión, la grabación completa permanece disponible en el mismo canal.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4137?

La cita mantiene el horario tradicional: 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

La dinámica del sorteo contempla que cada participante elija de seis a diez números dentro del rango del 1 al 56. Durante la extracción se conforma una combinación de seis esferas principales y un número complementario, elemento que determina premios secundarios.

Una característica del sistema es que un solo boleto permite participar en Melate, Revancha y Revanchita, modalidad que amplía las oportunidades sin requerir pasos adicionales.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4137?

Los jugadores cuentan con varias opciones oficiales para confirmar los números ganadores. La información está disponible en el sitio web de la Lotería Nacional, en puntos de venta autorizados y en el verificador digital, herramienta que permite revisar al instante si un boleto obtuvo premio.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo para ingresar al sorteo principal es de 15 pesos. Los participantes pueden agregar Revancha con una aportación adicional de 10 pesos y Revanchita por 5 pesos más. La apuesta completa queda en 30 pesos para quienes deciden activar las tres modalidades.