El papa León XIV asegura que la devoción a la Virgen María está malinterpretada

El Vaticano desató una conversación global que ha dejado con millones de opiniones divididas, principalmente en Latinoamérica. Esto luego de haber publicado una nota doctrinal “Mater Populi Fidelis”, aprobada por el Papa, en donde especifican cómo hablar correctamente de la Virgen María sin crear confusiones sobre su papel en la salvación.

Aunque en redes sociales muchos interpretaron la noticia como una “corrección” o ”regaño” a la devoción mariana, en realidad se trata de una precisión teológica.

¿Qué dijo el Vaticano sobre la Virgen María?

El texto explica que María tiene un lugar privilegiado en la historia de la salvación que no debería tener, pues asegura que Cristo es el único Redentor y Mediador principal.

Por eso, desaconseja usar títulos que coloquen a la Virgen María como “Coredentora” o expresiones exageradas que puedan parecer que María “compite” con Jesús. La idea no es restarle importancia, sino ubicar su papel con claridad.

Asimismo, el documento también aclara que:

María es madre del pueblo fiel, una manera teológicamente sólida de expresar su cercanía

Su cooperación en la obra de Cristo es real, pero nunca a la par del Hijo

El título “mediadora” puede usarse, pero con precisión: es intercesora, no fuente de gracia

La devoción mariana debe evitar exageraciones que opaquen la acción de Cristo

¿Por qué el Vaticano hace esta aclaración sobre la Virgen María?

Luego de que en distintos países se han popularizado expresiones como “coredentora” o “mediadora de todas las gracias”, algunas incluso usadas en canciones, estampas o sermones. El Vaticano teme que estas formas puedan llevar a interpretaciones teológicamente incorrectas.

Por otro lado, confesiones cristianas ven algunas expresiones marianas como excesos, y aclararlas ayuda al diálogo.

Cabe aclarar que el Vaticano asegura que la devoción a María es un tesoro, pero debe estar bien encuadrada para que acompañe la fe y no genere confusiones.

Entonces… ¿Cuál es el papel de María?

El documento no reduce su importancia; la coloca en su lugar auténtico:

María es un modelo de discípula

Es intercesora , no coredentora

, no coredentora Es madre espiritual , cercana y presente

, cercana y presente Su papel es participativo, no competitivo con el de Cristo

En realidad, esta aclaración no tendría por qué cambiar tu fe. Puedes seguir rezándole, llevándole flores o celebrando sus fiestas. Lo que el Vaticano invita es a usar expresiones correctas.