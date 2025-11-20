¿Escena post-créditos en ‘Wicked: For Good’? Te contamos sin spoilers

Wicked ‘Wicked: Por Siempre’ finalmente llega a las salas de cine; te platicamos qué esperar de la adaptación del éxito de Broadway

La historia de las brujas que alguna vez fueron mejores amigas en el colegio antes de convertirse en las representaciones del mal y el bien en el mundo de Oz, continúa en Wicked: For Good, película que adapta el segundo acto del icónico musical de Broadway.

La elaborada producción que tuvo el espectáculo musical en escenario, es replicado y extendido en la pantalla grande, ganándose un exitoso recibimiento por parte del público tras la primer película, Wicked, estrenada en el año 2024.

En la primera parte, la historia se centró principalmente en Elphaba (Cynthia Erivo), una joven nacida con piel verde e increíbles poderes que trata de aprender a controlar. Durante su estancia en el colegio, conoce a Galinda (Ariana Grande), una hermosa chica rica que anhela realizar magia y se convierte en su mejor amiga.

Las circunstancias de Oz, un mago charlatán que trata de apoderarse del país a través de una falsa imagen de salvador, lleva a las amigas brujas por caminos completamente distintos y finaliza con la incertidumbre: ¿Qué será ahora de ellas? ¿Qué será de Oz?

¿Wicked: Por Siempre tendrá escena post-créditos?

El enorme éxito que la primera cinta recibió, así como la expectativa y emoción alta que ha mantenido la historia desde la confirmación de que la producción cinematográfica se dividiría en dos películas, ha levantado las sospechas de fanáticos y fanáticas: ¿Podríamos ver más de Elphaba, Glinda y Fiyero?

También, desde el comienzo de la fiebre de escenas post-créditos que Marvel impulsó durante su Universo Cinematográfico, el público acostumbra esperar una escena extra en producciones así de grandes.

Lamentablemente, la triste respuesta a la pregunta y expectativa general, es: no, no hay una escena post-créditos en Wicked: For Good.

La razón es bastante simple también, ya que las películas tuvieron desde el comienzo la intención de narrar y profundizar únicamente el universo creado en el musical de Broadway.

La historia tendrá un final definitivo en cuanto la última escena finalice, ni más ni menos (aunque todavía puedes mirar El Mago de Oz de 1939 si la curiosidad persiste...)

¿De qué trata Wicked: Por Siempre?

Basada, como su primera parte, en el musical creado por Winnie Holzman con música y letra de Stephen Schwartz, Wicked: For Good continúa la historia no contada de las brujas: Glinda La Buena y Elphaba, Bruja Mala del Oeste.

Sin embargo, la historia continuará años después, similar al acto dos de la obra musical, en el que se ahondará los enredos políticos de Oz, la ‘villanía’ fabricada de Elphaba y el desarrollo personal de, la ahora llamada, Glinda, quien —de acuerdo a críticas públicas después del preestreno— carreará con el papel más importante en la segunda parte.

Variety, en su crítica de Wicked: For Good, reveló que la cinta cinematográfica logra “arreglar” las deficiencias del acto dos del musical, agregándole mayor desarrollo a los personajes y un par de canciones que logran sostener la mágica historia.

Hoy, jueves 20 de noviembre de 2025, Wicked: Por Siempre ya está disponible en las salas de cines. ¡Vuela a verla!