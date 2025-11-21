Así fue la relación de Kevin Álvarez y Fátima Bosch dos años antes de que ganara Miss Universo

Fátima Bosch La Miss Universo 2025 ha mostrado su gusto y afición por el fútbol en diferentes ocasiones.

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 hizo recordar la relación que la nueva reina de belleza mexicana y el futbolista Kevin Álvarez mantuvieron de forma breve, pero pública principalmente a través de redes sociales.

¿Cuándo salieron Kevin Álvarez y Fátima Bosch?

Los primeros indicios públicos sobre una relación entre Fátima Bosch y Kevin Álvarez surgieron en 2023, cuando ambos comenzaron a interactuar y a aparecer juntos en publicaciones de redes sociales. Aunque el romance fue reservado, los likes, comentarios y algunas fotos compartidas en Instagram hicieron que se confirmara que ambos tenían una cercanía especial.

Kevin Álvarez y Fátima Bosch En 2023, ambos publicaron múltiples historias y publicaciones juntos

Las evidencias públicas consisten principalmente en fotografías y stories compartidas sus perfiles. Los reportes señalan que se mostraron juntos en distintos momentos en 2023: fotos cara a cara, salidas en eventos y cierta cercanía en publicaciones que los seguidores tomaron como señales de un noviazgo. A pesar de esto, ninguno de los dos ofreció declaraciones extensas sobre la naturaleza pública de su relación.

¿Por qué terminaron Kevin Álvarez y Fátima Bosch?

Hacia finales de 2023 la interacción que ambos tenían se apagó antes de que Bosch iniciara definitivamente su trayectoria pública en certámenes internacionales que la llevaron a Miss Universo, y que el distanciamiento fue público de forma paulatina y sin una declaración oficial o algún motivo específico.

¿Qué dijo Kevin Álvarez sobre el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo?

Tras la coronación de la participante mexicana, Álvarez fue cuestionado por la prensa. El futbolista del América evitó a las y los reporteros presentes y se retiró del lugar. Lo único que expresó fue “me da gusto”, mientras buscaba esquivar los cuestionamientos y profundizar sobre el tema