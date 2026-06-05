Desaparece en Guanajuato Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio familia pide ayuda para localizarla (Cuartoscuro)

Autoridades del estado de Guanajuato activaron una alerta de búsqueda por la no localización de la nieta de la cantante mexicana Francisca Viveros.

Difunden en redes sociales ficha de desaparición de la nieta de la cantante Paquita la del Barrio; Kelly Ariadne Gerardo Grajales. Autoridades y allegados piden la colaboración de amigos, conocidos y la sociedad para dar con su paradero.

¿Cuándo se activó el reporte de persona no localizada?

Kelly Ariadne fue reportada como no localizada el pasado 20 de mayo. Según reportes oficiales, fue vista por última vez en San Miguel de Allende, Guanajuato.

De acuerdo con el boletín de búsqueda emitido por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, se detalla que Kelly mide 1.60, es de tez blanca, cabello negro y rizado, ojos oscuros, cejas pobladas, labios gruesos y, como señas particulares, se mencionan pecas en su cara y diversos tatuajes ubicados en su brazo izquierdo.

En el registro oficial de búsqueda, la Fiscalía señaló que al momento de su desaparición vestía un mallón de color negro y una chamarra del mismo tono. También se informó que la joven se encontraba descalza.

¿Quién es Kelly Ariadne Gerardo?

Kelly es la hija menor de Miguel Gerardo Viveros, hijo mayor de los tres que hasta la fecha le sobreviven a la cantante; tiene 28 años y, a diferencia de otros integrantes de su familia, ella ha mantenido un perfil bajo fuera de los reflectores.

Hasta el momento, la familia Viveros no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la desaparición de Kelly Ariadne; sin embargo, las autoridades locales mantienen activa la ficha de búsqueda y solicitan a la población proporcionar cualquier tipo de información que ayude con su paradero.