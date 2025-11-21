Maite Perroni responde a las críticas por su aspecto físico

Maite Perroni decidió frenar las especulaciones y comentarios que han surgido en redes sociales respecto a su apariencia

Maite Perroni decidió frenar las especulaciones y comentarios que han surgido en redes sociales respecto a su apariencia. La actriz y cantante de 42 años, integrante de RBD, habló con claridad sobre las críticas relacionadas con su peso, recordando que el valor de una persona no está determinado por su físico.

En un video compartido en sus plataformas digitales, Maite comentó que actualmente pesa 72 kilos y, con sentido del humor, señaló que quienes hoy opinan sobre su figura no la conocieron cuando llegó a pesar 94 kilos. También expresó que nunca imaginó que su peso sería tema de conversación cuando existen asuntos verdaderamente importantes en el mundo.

Reflexión sobre las presiones sociales

La intérprete admitió entre risas que le sorprenden los “análisis” que algunos usuarios hacen sobre su cuerpo. Además, destacó que está totalmente enfocada en disfrutar el presente, especialmente la maternidad junto a su hija Lía, nacida en 2023, fruto de su relación con el productor Andrés Tovar.

Perroni también reflexionó sobre las exigencias sociales que pesan sobre las mujeres en torno a su imagen. Señaló que vivimos en una época donde parece imposible cumplir con la idea de ser “lo suficientemente delgadas”, como si el cuerpo definiera el valor personal.

Por último, la cantante compartió un mensaje poderoso de amor propio y aceptación. Recalcó que el verdadero valor está en abrazar cada etapa de la vida con cariño y aprender a aceptar los procesos personales sin ceder ante presiones externas.