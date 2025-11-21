Receta fácil y rápida para cocinar los pancakes japoneses más esponjosos

El desayuno es la comida más importante del día, por lo que saltarla nunca es una opción, y que sea deliciosa sería el mejor incentivo para no perdértela. Es por ello que traemos para ti esta receta de pancakes japoneses que no te puedes perder.

Su esponjosidad y dulzor vuelven a este platillo el desayuno favorito de muchos; animarte a intentarlo te hará quedar no solo como un chef profesional, sino como alguien que quería tener un gesto lindo y delicioso con sus seres queridos.

Receta para pancakes japoneses

Ingredientes

2 huevos

25 gr de azúcar

100ml de leche

40 gr de harina de trigo

15 gr de polvo para hornear

Chorrito de esencia de vainilla (al gusto)

Chorrito de limon (al gusto)

Rompe los huevos y separa las yemas en tazones diferentes. Dentro del tazón con las yemas, vierte la leche y el chorrito de extracto de vainilla para después batirlo hasta crear una mezcla uniforme.

Con la ayuda de un colador afina la harina de trigo y el polvo para hornear dentro del tazón. Toma el bowl de las claras y vierte el jugo de limón en ellas, para después batirlas hasta levantar y llegar a punto de nieve.

Ya para finalizar, junta ambas mezclas con la ayuda de una espátula y movimientos envolventes. Cuando tu mezcla sea uniforme, viértela dentro de una manga pastelera y pon a calentar un sartén antiadherente.

Cuando tu sartén esté listo, baja el fuego y vierte un poco de la mezcla con la ayuda de la manga pastelera y deja cocinar un lado de los pancackes.

En cuanto creas que está listo y vayas a voltearlo, acomódalo y no lo presiones para que no pierda su esponjosidad. Posterior a ello, tápalo y deja que se cocine el centro por unos minutos.

¿Cómo emplatar pancackes?

La mejor forma de acompañar tus pancakes japoneses puede ser la miel de maple, crema batida y frutos rojos como las frambuesas. Elige un plato lindo y prepárate para sorprender a tu familia con un platillo delicioso.