Receta fácil y rápida para cocinar los pancakes japoneses más esponjosos

El desayuno es la comida más importante del día, por lo que saltarla nunca es una opción, y que sea deliciosa sería el mejor incentivo para no perdértela. Es por ello que traemos para ti esta receta de pancakes japoneses que no te puedes perder.
Su esponjosidad y dulzor vuelven a este platillo el desayuno favorito de muchos; animarte a intentarlo te hará quedar no solo como un chef profesional, sino como alguien que quería tener un gesto lindo y delicioso con sus seres queridos.
Receta para pancakes japoneses
Ingredientes
- 2 huevos
- 25 gr de azúcar
- 100ml de leche
- 40 gr de harina de trigo
- 15 gr de polvo para hornear
- Chorrito de esencia de vainilla (al gusto)
- Chorrito de limon (al gusto)
Rompe los huevos y separa las yemas en tazones diferentes. Dentro del tazón con las yemas, vierte la leche y el chorrito de extracto de vainilla para después batirlo hasta crear una mezcla uniforme.
Con la ayuda de un colador afina la harina de trigo y el polvo para hornear dentro del tazón. Toma el bowl de las claras y vierte el jugo de limón en ellas, para después batirlas hasta levantar y llegar a punto de nieve.
Ya para finalizar, junta ambas mezclas con la ayuda de una espátula y movimientos envolventes. Cuando tu mezcla sea uniforme, viértela dentro de una manga pastelera y pon a calentar un sartén antiadherente.
Cuando tu sartén esté listo, baja el fuego y vierte un poco de la mezcla con la ayuda de la manga pastelera y deja cocinar un lado de los pancackes.
En cuanto creas que está listo y vayas a voltearlo, acomódalo y no lo presiones para que no pierda su esponjosidad. Posterior a ello, tápalo y deja que se cocine el centro por unos minutos.
¿Cómo emplatar pancackes?
La mejor forma de acompañar tus pancakes japoneses puede ser la miel de maple, crema batida y frutos rojos como las frambuesas. Elige un plato lindo y prepárate para sorprender a tu familia con un platillo delicioso.