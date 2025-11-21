Resultados Lotería Nacional 21 de noviembre 2025: ganadores del Sorteo Superior 2864

Sorteo Superior de la Lotería Nacional Este viernes 21 de noviembre se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo Superior 2864 de la Lotería Nacional vuelve a concentrar la atención de miles de participantes, que están pendientes del anuncio de los números ganadores para saber si su cachito resultó ganador.

La edición de este viernes 21 de noviembre rinde homenaje al décimo aniversario de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, institución que durante una década ha fortalecido la restitución de derechos mediante supervisión, coordinación interinstitucional y acciones de difusión en todo el país.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2864?

El protagonista de la noche fue el premio mayor de 17 millones de pesos, estructurado en dos series que determinan la forma en que se realizan los cobros. Quienes tengan ambas fracciones del número premiado reciben el monto completo y quienes posean una sola acceden a la mitad, opción que también representa una ganancia considerable.

Cada cachito tuvo un precio de 40 pesos y la posibilidad de obtener hasta 425 mil pesos. Para quienes buscan aumentar opciones, la serie completa se ofreció en 800 pesos y las dos series en 1,600 pesos, una modalidad que ha sumado seguidores por su mayor probabilidad de obtener el total del premio.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Superior 2864 de la Lotería Nacional

La ceremonia se desarrolló en el recinto oficial de la institución y puede seguirse minuto a minuto a través del canal de YouTube de la Lotería Nacional.

La transmisión queda disponible para quienes deseen revisarla nuevamente o verificar detalles del sorteo.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2864 de la Lotería Nacional?

El sorteo inicia a las 20:00 horas, tal como ocurre cada viernes, una programación fija.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2864 de la Lotería Nacional?

La validación de números se puede realizar mediante los canales oficiales de la institución. En línea, el portal de la Lotería Nacional permite ingresar el número adquirido y confirmar premios con rapidez y exactitud.

También permanece disponible la consulta directa en los puntos de venta autorizados de todo el país.