Resultados Melate, Revancha y Revanchita 21 de noviembre 2025: números ganadores del sorteo 4138

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 21 de noviembre (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4138 se lleva a cabo este viernes 21 de noviembre de 2025, una fecha marcada por una bolsa acumulada poco común en el año. La expectativa crece por conocer los números ganadores.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4138?

El premio mayor llegó a 432 millones de pesos. La cifra se formó después de múltiples sorteos sin aciertos de primera categoría, situación que aumentó el atractivo del concurso.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4138

La emisión oficial se realizó en el canal institucional de YouTube de la Lotería Nacional.

Para quienes no estuvieron frente a la pantalla a la hora del sorteo, la grabación completa permanece disponible en ese mismo canal.

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4138?

El sorteo mantiene su horario tradicional de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica del sorteo consiste en seleccionar entre seis y diez números dentro del rango del 1 al 56. Durante la extracción se generan seis esferas principales y un número complementario que define premios de categorías secundarias. Un aspecto que distingue a este sistema es que un solo boleto da acceso automático a Melate, Revancha y Revanchita, característica que incrementa las oportunidades para cada participante.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4138?

Los jugadores pueden confirmar los números ganadores a través del sitio oficial de la Lotería Nacional, con la opción adicional de revisar la información en puntos de venta autorizados. El verificador digital permite conocer al instante si el boleto resultó premiado, lo que facilita la consulta sin necesidad de acudir a una sede física.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo para entrar al sorteo principal es de 15 pesos. La modalidad Revancha requiere una aportación extra de 10 pesos y Revanchita suma otros 5 pesos. La apuesta completa llega a 30 pesos para quienes activan las tres opciones.